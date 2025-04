Van Basten live op tv aangepakt door tafelgenoot: ‘Jij hebt gefaald!’

Marco van Basten en Jan Mulder spreken maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport schande van het afgekeurde doelpunt dat Valencia afgelopen zaterdag maakte in de uitwedstrijd tegen Real Madrid (1-2 overwinning). Beide analisten zijn van mening dat de buitenspelregel wordt uitgehold.

Mouctar Diakhaby schoot de bal halverwege de eerste helft bij een 0-1 voorsprong voor Valencia potsierlijk in eigen doel. Real Madrid leek daardoor op 1-1 te komen, maar scheidsrechter Guillermo Cuadra Fernández zette daar na raadpleging van de videoscheidsrechter een streep doorheen, vanwege buitenspel van Kylian Mbappé.

Artikel gaat verder onder video

Mbappé stond buitenspel toen hij vanaf rechts werd bediend door Brahim Díaz, maar de Franse vedette van Real Madrid kwam niet aan de bal door goed verdedigen van Cristhian Mosquera. De bal belandde vervolgens voor de voeten van Diakhaby, die, engszins gehinderd door een ploeggenoot, de bal in eigen doel schoot.

LEES OOK: Kenneth Perez met mond vol tanden na bizarre Ajax-suggestie Sinclair Bischop

Van Basten vindt het onacceptabel dat het doelpunt werd afgekeurd. “Ik vond dat een hele rare situatie. Het was een eigen goal. Normaal gesproken staat een aanvaller niet buitenspel als een verdediger de bal richting zijn eigen keeper speelt. Die verdediger speelt de bal in zijn eigen goal. Dan heb je het toch niet meer over buitenspel?”, briest de oud-topspits en analist.

Presentator Wytse van der Goot legt uit dat Mbappé ‘vanuit buitenspelpositie al zoveel invloed op het spel gehad heeft, dat het strafbaar buitenspel is’. Van Basten reageert: “Dat vind ik dus zo’n onzin. Mbappé heeft uiteindelijk niks gedaan en die jongen schiet de bal uiteindelijk zelf in eigen goal. Dit is natuurlijk achterlijk, want die gozer schiet de bal zelf in eigen doel.”

Van Basten krijgt bijval van Mulder: “Ik vind dit al heel lang kerstfeest in het gesticht. Dit is lachwekkend. Die buitenspelregel is daar helemaal niet voor bedacht. Dit is van een stuitende domheid. Bijna elke week weer zie je die belachelijke regel uitgevoerd worden, maar het gebeurt in het oneindig lachwekkende.”

LEES OOK: Wim Kieft fileert ESPN-analist: ‘Pijnlijk, dat doet David Beckham niet eens’

Mulder richt zich vervolgens tot Van Basten: “En jij hebt gefaald!”, roept de oud-voetballer, terwijl hij met zijn wijsvinger naar Van Basten wijst. Mulder refereert aan de periode dat Van Basten als Chief Officer for Technical Development (hoofd technische ontwikkeling) werkzaam was bij de FIFA, van 2016 tot 2018. Van Basten hield zich onder meer bezig met de spelregels. “Jij had geen greintje macht”, stelt Mulder.

“Dat klopt. En daarom ben ik weggegaan”, reageert Van Basten. Mulder: “Je had van tevoren toch moeten weten met wie je dealt?” Van Basten: “Ik had het in het begin over de buitenspelregel. Ze werden bang bij de FIFA en ik werd al heel snel aan de kant gezet. Het is heel ingewikkeld om spelregels te veranderen, want allerlei landen moeten daarmee akkoord gaan. Alle landen hebben wat te zeggen.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het afgekeurde eigen doelpunt van Mouctar Diakhaby tegen Real Madrid te bekijken op X:

Diakhaby gered door de VAR 😨



De verdediger schiet de bal strak in eigen goal, maar de goal wordt afgekeurd ❌#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridValencia pic.twitter.com/ffNF5mty1w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2025

Vind jij dat het eigen doelpunt van Mouctar Diakhaby terecht werd afgekeurd? Laden... 51.7% Ja 48.3% Nee 29 stemmen

➡️ Meer Real Madrid nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Het is wel duidelijke welke speler van het Nederlands elftal zich in de afgelopen interlandperiode in de kijker heeft gespeeld bij Real Madrid. 🔗

👉 Real Madrid-icoon Luka Modric (39) heeft de knoop doorgehakt over zijn sportieve toekomst. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Elsa Izac (50), de voormalig minnares van Thibaut Courtois, doet een beroep op de keeper van Real Madrid. 🔗