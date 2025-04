Kenneth Perez met mond vol tanden na bizarre Ajax-suggestie Sinclair Bischop

Met de overwinning van Ajax op NAC (3-1) namen de titelkansen van de Amsterdammers wederom toe. (18) stond voor het eerst in de basis en was gelijk bij twee doelpunten betrokken. Tijdens Voetbalpraat wordt de link met Oranje gelegd.

Presentator Sinclair Bischop stipt allereerst een probleem aan, waarna de naam van de Ajax-spits ter sprake komt. "We hebben weinig (goede, red.) spitsen in Oranje. Hoe kijken jullie naar Konadu?" Bischop noemt terloops nog even de naam van Zepiqueno Redmond, die dit seizoen 158 minuten (geen goals) in de Eredivisie voor Feyenoord heeft gemaakt. "Zien jullie iets in deze twee spelers, die beiden achttien zijn, dat ze toekomstige goede spitsen van Oranje zijn?"

Artikel gaat verder onder video

Perez begint gelijk breeduit te lachen. "Onlangs heb ik iets gezegd over opportunisme, toen Read in het Nederlands elftal geschreven werd. Dit vind ik ook een beetje te voorbarig." De analist spreekt de presentator vervolgens persoonlijk aan. "Jij legt de link met de spitsen van het Nederlands elftal. Dat vind ik een hele gekke link op dit moment." Als Bischop nog eens benadrukt dat hij doelt op een tijdspunt in de toekomst, reageert Perez wat cynisch. "Het zou zomaar kunnen. Geen idee, ze zijn achttien jaar oud. De een struikelt over de bal, de ander schiet tegen zijn eigen been. Over drie jaar kan de situatie heel anders zijn."

LEES OOK: Valentijn Driessen ziet in Ajax-aankoop 'een lelijke misser'

Wanneer de Deen over de opkomst van een jonge Patrick Kluivert begint, doet Martijn Krabbendam een duit in het zakje. "Toen je Kluivert en later Van Persie en Sneijder zag debuteren, wist je gelijk: die gaan in het Nederlands elftal spelen. Maar die spelers debuteren hier niet meer." Perez wil het Eredivisiedebuut van Konadu ook niet groter maken dan het is. "Een kinderhand is ook soms snel gevuld. Omdat hij even het overzicht hield en hem teruglegde op Berghuis, is dat dan klasse of is dat iets dat je mag verwachten van een spits die al langer dan een jaar voetbalt. Nee, ik ga niet mee met je opportunisme, Sinclair."

