LIVE Champions League | Aston Villa komt terug tot 2-2 tegen PSG

Aston Villa en Paris Saint-Germain nemen het dinsdagavond op Villa Park tegen elkaar op in de Champions League. Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Paris Saint-Germain wist de heenwedstrijd in het Parc des Princes met met 3-1 te winnen. De Parijzenaren hebben dus een zeer goede uitgangspositie voor de return in Engeland. De late treffer van Nuno Mendes in de 92ste minuut zorgde misschien wel voor dé genadeklap tegen Aston Villa. Voor eigen publiek zullen The Villans de huid duur willen verkopen in de Champions League. Wie weet zit er dan wel in stunt in voor Unai Emery en zijn mannen.