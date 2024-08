Verweij ontkent Ajax-akkoord: ‘Zolang zij er nog zijn, gebeurt er in principe niks’

Er zou nog geen akkoord zijn tussen Ajax en Juventus over , meldt Ajax-watcher Mike Verweij op X. De journalist van De Telegraaf schrijft dat die berichtgeving volgens bronnen rondom de club niet klopt. Wel maken de Amsterdammers volgens Verweij ‘serieus werk’ van de Italiaanse verdediger.

Verweij plaatst echter ook een kanttekening. “Maar zolang Sutalo en Medic er nog zijn, gebeurt er in principe niks”, schrijft hij op het sociale medium. Ajax wil dolgraag afscheid nemen van het tweetal, maar dat gaat vooralsnog niet van harte.

Inzake Sutalo stuiten de Amsterdammers vooralsnog niet op medewerking van de speler zelf. De Kroaat heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028 en is niet voornemens om na één seizoen in de Eredivisie de deur bij Ajax alweer achter zich dicht te trekken. Sterker nog, Sutalo, die afgelopen zomer voor liefst 20,5 miljoen euro de overstap maakte naar Ajax, heeft inmiddels al vijf clubs afgewezen.

Medic heeft, net als Chuba Akpom, Gaston Ávila, Borna Sosa, Silvano Vos, Benjamin Tahirović en Owen Wijndal, te horen gekregen dat er geen plek meer voor hem is. Voor de 25-jarige Kroaat, die afgelopen zomer overkwam van het Duitse FC St. Pauli is vooralsnog geen interesse. Zodoende kan Ajax nog niet de klap erop geven wat betreft Rugani.

Over de berichtgeving dat er een akkoord zou zijn tussen #Ajax en Juventus over #Rugani. Die klopt volgens bronnen rondom de club niet. Ajax maakt wél serieus werk van de verdediger. Maar zolang Sutalo en Medic er nog zijn, gebeurt er in principe niks. — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 1, 2024

