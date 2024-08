‘Grote gevolgen voor Ajax bij mislopen Europa League, kan een versterking of twee kosten’

Ajax neemt het donderdagavond in de tweede voorrondes van de Europa League op tegen FK Vojvodina. Volgens Johan Inan is het essentieel voor de Amsterdammers om het tot de groepsfase van dat toernooi te schoppen.

Ajax reist met een voorsprong van 1-0 af naar Servië voor de return tegen Vojvodina in de tweede voorrondes van de Europa League. Komen de Amsterdammers daar doorheen, zullen ze nog twee rondes moeten overleven voordat het hoofdtoernooi wordt bereikt. “Je kunt denken: Vojvodina, kleine bananenschil. Maar mocht je hier uitglijden, zijn de gevolgen echt groot”, geeft Inan aan in de AD Voetbalpodcast.

“De eerste is het financiële”, gaat hij verder. “Het verschil tussen groepsfase Europa League en groepsfase Conference League is, als je de premies en recettes uitrekent, een verschil van tien miljoen euro. Drie jaar geleden hadden ze daar bij Ajax niet van wakker gelegen, maar nu is dat een versterking of twee.”

Toch is het financiële aspect niet de enige reden om te moeten winnen van Vojvodina. “Er staat hier mentaal heel veel op het spel”, legt Inan uit. “Ajax sloot het seizoen af tegen Vitesse met voor de negentiende keer puntverlies. De nieuwe directie heeft er toen alles aan gedaan om het trainingscomplex van een nieuwe look te voorzien. Het doel was om de spelers niet terug te laten keren in die sleur van negativisme van het vorige seizoen. Je merkt dat Ajax nu in een flow van positivisme zit. Wat je vooral niet moet hebben, is dat je tegen een ongekende zeperd aanloopt en in de tweede voorronde van de Europa League al sneuvelt.”

