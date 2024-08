Van ’t Schip: ‘Ajax heeft 31 selectiespelers, dat is veel te veel’

John van ’t Schip heeft bevestigd dat de namen die afgelopen week in de media verschenen inderdaad mogen vertrekken bij Ajax. De voormalig trainer, die nu actief is in een technische rol bij de Amsterdammers, werd hier woensdagavond naar gevraagd in Humberto à Paris.

Begin deze week kwam naar buiten dat Francesco Farioli ervoor had gekozen om Silvano Vos, Owen Wijndal, Borna Sosa en Benjamin Tahirovic terug te zetten naar Jong Ajax. Het viertal zou op de nominatie staan om te vertrekken uit Amsterdam. Een dag later onthulde Het Parool dat ook Gaston Ávila, Jakov Medic en Chuba Akpom mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. In Humberto à Paris vraagt presentator Humberto Tan aan Van ’t Schip of dit lijstje met namen klopt.

“Ik ben blij dat ik die boodschap niet heb hoeven geven”, zegt Van ’t Schip met een lach nadat Tan alle namen heeft opgesomd. “Daar ben ik niet bij betrokken, maar die namen kloppen. In deze fase tot en met 31 augustus zul je een boodschap duidelijk moeten maken. Maar ze moeten goed blijven trainen, want na 31 augustus kunnen ze zo nog steeds bij Ajax onder contract staan. Als ze wel daarvoor weg zijn, moeten ze klaar zijn om bij hun nieuwe club te spelen.”

Van ’t Schip geeft ook aan waarom Ajax tot de conclusie is gekomen al deze spelers te verkopen. “Ajax heeft op dit moment 31 selectiespelers. Dat is gewoon veel te veel.” Vervolgens komt ook het onderwerp Wout Weghorst ter tafel. “Dat is waarschijnlijk een reden waarom Akpom geadviseerd is om te vertrekken. Maar nogmaals, ik weet daar het fijne niet van. Weghorst zou wel een goede versterking kunnen zijn in de rol die hij bij het Nederlands elftal had, maar natuurlijk ook als starter.”

