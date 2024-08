Branco van den Boomen krijgt nieuwe bijnaam bij Ajax

is deze zomer tot dusver een belangrijke schakel voor Ajax. De middenvelder, die donderdag het enige doelpunt maakte tegen FK Vojvodina (1-0 zege), heeft bij de ploeg zelfs een nieuwe bijnaam gekregen.

Van de veertien doelpunten die Ajax maakte onder de nieuwe trainer Francesco Farioli, kwamen er vijf op naam van Van den Boomen. “Daar maken we grapjes over. We noemen hem nu Branco van den Bomber”, lacht Farioli op de persconferentie, daags voor de returnwedstrijd tegen Vojvodina. Der Bomber was de bijnaam van de overleden Duitse spits Gerd Müller.

“Het klopt. Hij is een gevaar in het strafschoppgebied. Mijn assistent Daniele Cavalletto heeft hem gekscherend omgedoopt tot Branco van den Bomber. We hopen dat hij blijft scoren”, aldus de Italiaanse oefenmeester. “Hij is een heel slimme speler. Hij weet wanneer hij het strafschopgebied in moet komen en hij heeft de kwaliteit om te scoren.”

Farioli heeft bij vorige clubs vaker meegemaakt dat middenvelders relatief veel doelpunten maken, voegt hij toe. Dat heeft te maken met zijn speelstijl. “We willen dat middenvelders aanvallen en het strafschopgebied bestormen. Dat is fundamenteel.”

