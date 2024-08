Farioli verklapt welke speler zeker minuten gaat maken tegen Vojvodina

Bertrand Traoré staat voor zijn officiële rentree als speler van Ajax. De zomeraanwinst gaat donderdagavond minuten maken in de wedstrijd tegen FK Vojvodina, zo kondigt trainer Francesco Farioli aan op de persconferentie.

Traoré was vorige week nog niet inzetbaar in de Johan Cruijff ArenA, toen Ajax met 1-0 won, want hij was nog niet speelgerechtigd. Nu is de Burkinese aanvaller wel inzetbaar. Tegenover zijn aanwezigheid staat de absentie van Steven Bergwijn en Brian Brobbey. “Ze zijn maandag begonnen met de voorbereiding en zullen het gat qua fitheid met de rest van de groep moeten dichten”, wordt Farioli geciteerd door De Telegraaf. “We proberen ze in optimale conditie te krijgen voor het hele seizoen. Bertrand Traoré zal tegen Vojvodina minuten maken.”

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Ajax een voorsprong verdedigt in Servië, kijkt Farioli niet op die manier naar de wedstrijd. “We beginnen dit uitduel op 0-0. We benaderen deze wedstrijd als een finale, want het verschil is niet groot genoeg om dat te verdedigen. We zullen aanvallen en gaan op zoek naar een doelpunt.” De Italiaan rekent op een heksenketel. “Vorige week was de sfeer in de Johan Cruijff ArenA fantastisch, maar dat zal hier in Servië niet anders zijn.”

LEES OOK: Ajax waarschuwt eigen supporters in Servië: 'Ze kunnen vijandig reageren'

“De sfeer wordt niet bepaald door het aantal fans, maar door de liefde voor voetbal en het verloop van de wedstrijd. De mensen hier zijn gek op voetbal. Een van de onderdelen waar we deze week aandacht aan hebben besteed, zijn de omstandigheden. Het zal een heet avondje worden en niet alleen vanwege de temperatuur”, voorspelt hij. Naar verwachting is het zo’n dertig graden bij de aftrap van het duel (20.00 uur). Kenneth Taylor, ook aanwezig op de persconferentie, weet dat het daardoor lastiger is ‘het eigen spelletje’ te spelen. “Maar dat gaan we natuurlijk wel proberen.”

LEES OOK: Vertrouwen bij Vojvodina in aanloop naar Ajax-thuis: 'We kunnen deze grote club uitschakelen'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

De door Ajax begeerde Wout Weghorst staat open voor een terugkeer in Nederland.