'Ook voor drie aankopen van Sven Mislintat is geen plek meer bij Ajax'

Voor Gaston Ávila, en 'lijkt geen plek meer bij Ajax', zo schrijft Het Parool. Het trio mag dus vertrekken uit Amsterdam. Maandagavond werd al duidelijk dat Benjamin Tahirović, Silvano Vos, Borna Sosa en Owen Wijndal zijn teruggezet naar Jong Ajax en mogen uitkijken naar een nieuwe club.

Een vertrek van Ávila, Medic en Akpom, alle drie aankopen van Sven Mislintat in de zomer van 2023, hangt al langere tijd in de lucht. Maar het verkopen van Ávila lijkt een utopie, omdat hij sinds januari aan de kant staat met een ernstige knieblessure. Destijds sprak Ajax over een vermoedelijke absentie van negen à twaalf maanden. Medic weet dat hij komend seizoen geen basisplaats zal hebben, terwijl Akpom te maken heeft met concurrentie van Brian Brobbey en Julian Rijkhoff.

Ziggo Sport-analist Ronald de Boer gaf donderdagavond, na het duel tussen Ajax en FK Vojvodina, al aan te verwachten dat Akpom op de bank gaat belanden. Tegen Vojvodina had hij nog een basisplek, omdat Brobbey nog vakantie had. “Ik denk dat Akpom tweede viool gaat spelen, misschien wel derde (achter Rijkhoff, red.)”, zo zei De Boer. Brobbey is natuurlijk de onbetwiste nummer één. Als hij fit is, gaat hij spelen.”

Bij monde van technisch directeur Alex Kroes liet Ajax al weten dat er spelers verkocht moeten worden, voordat Ajax aankopen kan doen. Inmiddels lijkt van zeven spelers dus duidelijk dat ze weg mogen. Het nieuws dat Tahirovic, Vos, Sosa en Wijndal zijn teruggezet naar Jong Ajax kwam evenwel als een verrassing. “De maatregel is vooralsnog tijdelijk, maar er gaat een duidelijk signaal vanuit. Ajax wil dat de spelers vertrekken”, aldus Het Parool.

