'Ajax kan toptransfer vergeten dankzij schaamteloos eerlijk mediaoptreden'

Nico Dijkshoorn is gecharmeerd van de mediaoptredens van Alex Kroes. De technisch directeur van Ajax ‘schittert met afwijkend Ajax-gedrag’, schrijft Dijkshoorn in zijn column voor Voetbal International. De columnist vindt Kroes opvallend eerlijk over de financiële situatie van Ajax, maar betwijfelt of die eerlijkheid slim is met het oog op eventuele tranfersommen die de club zal incasseren.

Kroes werd donderdag vlak voor de wedstrijd tegen FK Vojvodina geïnterviewd. Hij liet nogmaals weten dat Ajax eerst spelers moet verkopen, voordat het zelf kan toeslaan op de transfermarkt. Dijkshoorn vond het mediaoptreden niet des Ajax’. “Eindelijk eens niet dat verwaande gedoe. Eindelijk eens niet dat hangen in oude glorie en jezelf een rood-witte erectie in je broek babbelen. Alex Kroes was schaamteloos eerlijk.”

“Hij legde uit dat Ajax eerst spelers moest verkopen en dat ze dan heel misschien een leuke speler konden kopen. Alex legde uit dat er vooralsnog weinig beweging in de markt zat. Na deze ontwapenende eerlijkheid van Kroes kan Ajax een toptransfer vergeten”, vermoedt Dijkshoorn. “Alle clubs in Europa weten nu dat ze moeten wachten tot dertig minuten voor het sluiten van de transfer window. Ajax is wanhopig op zoek naar geld.”

“Maar wat maakt het uit. Een veld vol jonge spelers, een sexy trainer en een goudeerlijke technisch directeur. Het wordt genieten dit jaar”, voorspelt de columnist tot slot.

