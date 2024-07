Waarom Bergwijn en Brobbey zich veel later meldden dan Geertruida en Bijlow

De selectie van Ajax is sinds maandag pas complete. en keerden terug van vakantie en meldden zich op sportpark De Toekomst. Hun late entree heeft te maken met hun EK-deelname, maar is desondanks opvallend: EK-gangers van Feyenoord en PSV keerden al eerder terug bij hun clubs. Egid Kiesouw, voormalig fysiektrainer van PSV, vindt dat niet meteen een zorgwekkend signaal voor Ajax.

De Amsterdammers begonnen al veel eerder officieel aan het seizoen dan Feyenoord en PSV, want afgelopen donderdag speelden ze al tegen FK Vojvodina in de tweede Europa League-voorronde. Komende donderdag wacht de return in Servië. Of Bergwijn en Brobbey dan inzetbaar zijn, valt nog te bezien. Zij werden maandag bij hun terugkeer onderworpen aan medische tests; op basis van de uitkomsten daarvan wordt bepaald of ze woensdag meereizen. De spelers die níét deelnamen aan het EK doorliepen die tests veertig dagen eerder al, op 20 juni.

Artikel gaat verder onder video

Bij Feyenoord meldden Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida zich vorige week al. Zij speelden zondag al mee in de oefenwedstrijd tegen Benfica (5-0 nederlaag). Bij PSV zijn Jerdy Schouten en Joey Veerman zaterdag al in actie gekomen tegen Valencia. Een verschil is ook dat de voorbereiding van Feyenoord en PSV, in tegenstelling tot bij Ajax, pas in juli begon. Voormalig fysiektrainer Kiesouw van PSV weet dat Bergwijn en Brobbey de afgelopen tijd wel voor zichzelf bezig zijn geweest. “Elke speler krijgt tegenwoordig ook een individueel programma mee”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Bij Ajax ligt onder de nieuwe trainer Francesco Farioli de nadruk op fitheid en een verhoogde intensiteit. Mede daardoor is het opvallend dat Bergwijn en Brobbey pas zo laat aanhaken. Maar, zo verklaarde Farioli donderdag: "Zoveel dagen rust of vakantie pakken viel onder de opties voor de spelers. Ze zijn erin geslaagd om binnen hun vrije tijd op vakantie te gaan. En inmiddels zijn ze vijf dagen aan het werk met hun fitnesscoach."

LEES OOK: 'Ajax kan toptransfer vergeten dankzij schaamteloos eerlijk mediaoptreden'

Mede door de spierblessures en sportieve klappen die Bergwijn en Brobbey vorig seizoen incasseerden, heeft Ajax niet overwogen ze eerder naar de club te halen. Kiesouw heeft daar begrip voor. "Het gaat er niet om hoe lang spelers vrij krijgen. Sommigen krijgen 'slechts' twee weken, wat dan later in het seizoen wordt gecompenseerd. Waar het om gaat, is dat je als staf je spelers fysiek zo lang mogelijk fit en geestelijk zo lang mogelijk fris houdt. Vakantie is daarbij zeker nodig, maar veel belangrijker nog is het programma en het maatwerk dat de club daarna aanbiedt aan de spelers."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet.