De Boer weet welke speler uit de basis verdwijnt bij Ajax: 'Hij wordt misschien derde keus'

Ronald de Boer verwacht dat spoedig op de bank zal belanden bij Ajax. Zodra trainer Francesco Farioli kan beschikken over , die nog op vakantie is, zal Akpom volgens De Boer genoegen moeten nemen met een plek op de bank. De analist van Ziggo Sport houdt er zelfs rekening mee dat de Engelsman derde keus wordt.

“Brobbey is natuurlijk de onbetwiste nummer één. Als hij fit is, gaat hij spelen”, voorspelt De Boer na de 1-0 overwinning van Ajax op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. “Dan speelt Akpom tweede viool of moet hij op 10 gaan spelen. Ik zie hem op dit moment niet op 10 spelen, want ik vind niet dat hij de technische bagage daarvoor heeft. Het is wel een ongelooflijk harde werker en daar kom je ook ver mee als voetballer. Ik denk dat hij tweede viool gaat spelen, misschien wel derde (achter Julian Rijkhoff, red.).”

Akpom kreeg halverwege de tweede helft nog een goede kopkans uit een corner, maar kon de keeper van Vojvodina niet verschalken. “Hij is de beste kopper van dit elftal, je verwacht iets meer van hem. Hij kopt de bal en laat ‘m daarna glijden over zijn schouder, waardoor hij er geen kracht aan kan geven. Koppen is een van zijn wapens en je hoopt dat hij dat goed gebruikt”, aldus De Boer.

Overigens werd onlangs nog gespeculeerd over een vertrek van Brobbey bij Ajax. De spits zou in de belangstelling staan van AS Roma; de transferjournalist Florian Plettenberg speculeerde dat Ajax zo’n 25 à 30 miljoen euro vraagt. Dat gerucht werd in de kiem gesmoord door journalist Tim van Duijn van Voetbal International. "Daar hebben ze zijn linkerschoen nog niet voor. Dat zal een openingsbod zijn, of een aanbetaling. Maar ik denk dat Ajax pas zal gaan praten vanaf 50 of 60 miljoen", zei hij in de podcast TransferPioniers.

