'AS Roma wil Brobbey, voorkeur Ajacied gaat uit naar andere Europese topcompetitie'

zou deze zomer al kunnen vertrekken bij Ajax, zo meldt de Duitse transferspecialist Florian Plettenberg van Sky Deutschland. AS Roma zou de situatie van de 22-jarige spits nauwlettend in de gaten houden, maar de voorkeur van Brobbey zelf zou uitgaan naar een andere Europese topcompetitie.

Brobbey ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027, waardoor Ajax zeker geen haast hoeft te maken met een verkoop van de drievoudig Oranje-international. Toch heeft de spits over belangstelling niet te klagen: "Er is veel navraag gedaan naar de 22-jarige spits", schrijft Plettenberg, die AS Roma als enige geïnteresseerde club bij naam noemt.

Mocht het tot een zomers vertrek komen, dan zou de wens van Brobbey zelf echter zijn om te verkassen naar de Engelse Premier League. Geheel verrassend is dat niet te noemen: in mei van dit jaar stond de spits het NOS Jeugdjournaal te woord en noemde hij Arsenal als de club waar hij ooit zou willen spelen. Daar voegde hij Manchester United, FC Barcelona en Real Madrid overigens in een adem aan toe.

Brobbey is bezig aan zijn tweede periode in Amsterdamse dienst. De spits verruilde de club waar hij de jeugdopleiding doorliep in de zomer van 2022 transfervrij voor RB Leipzig, maar keerde al na een halfjaar op huurbasis terug in de Johan Cruijff ArenA. Enkele maanden later telde Ajax ruim zestien miljoen euro neer om Brobbey definitief over te nemen van de Duitsers. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller in 43 wedstrijden in alle competities tot 22 doelpunten en twaalf assists namens de Amsterdammers. Momenteel geniet hij nog van een vakantie vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap met het Nederlands elftal. Op het toernooi in Duitsland kwam Brobbey alleen in de halve finale tegen Engeland kort binnen de lijnen, maar in de luttele minuten die er nog te spelen waren kon hij niets meer veranderen aan de 1-2 achterstand, waardoor Oranje een finaleplek misliep.

🚨🟠 Brian #Brobbey could leave @AFCAjax already this summer!



22 y/o striker has received many inquiries. AS Roma are monitoring his situation.



… but Brobbey is also keen to play Premier League next season. Contract valid until 2027.



Price valuation: €25-30m.… pic.twitter.com/6RsactZGfP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2024

