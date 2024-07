'Nieuws' over vertrek Brobbey ontkracht: 'Kansloos, vanaf dit bedrag zal Ajax pas gaan praten'

Het gerucht dat voor een bedrag van rond de 30 miljoen euro zou kunnen gaan vertrekken bij Ajax wordt door Voetbal International-journalist Tim van Duijn afgedaan als 'kansloos'. Volgens Van Duijn zullen de Amsterdammers pas met geïnteresseerde clubs om tafel gaan als er zo'n beetje het dubbele op tafel komt.

"Plettenberg had gezegd 30 miljoen, maar daar hebben ze zijn linkerschoen nog niet voor", zegt Van Duijn in de podcast TransferPioniers. "Dat zal een openingsbod zijn, of een aanbetaling. Maar ik denk dat Ajax pas zal gaan praten vanaf 50 of 60 miljoen." Bovendien verwacht de verslaggever dat er pas laat in de transferzomer beweging rond Brobbey zal ontstaan: "Het zijn meestal clubs die later in actie komen, de Premier League-clubs die in nood zijn. Wat we twee jaar geleden met Antony hebben gezien, dat ze ineens 100 miljoen neerleggen. Maar voor de bedragen die nu genoemd worden is het kansloos."

Akpom en Weghorst

Van Duijn verwacht overigens wel dat Chuba Akpom deze zomer nog gaat vertrekken uit Amsterdam. De Engelsman dreigt door de gehoopte komst van Wout Weghorst een rol als derde spits te gaan krijgen en hintte zelf al op de mogelijkheid dat hij de deur in Amsterdam achter zich dicht gaat trekken. Zolang Brobbey nog niet terug is van zijn vakantie is Akpom echter hard nodig voor de dubbele confrontatie met FK Vojvodina in de voorrondes van de Europa League: "Hij mag absoluut niet weg voor deze twee potjes, die moet hij spelen. Daarna zal Ajax meewerken aan een vertrek. Dat hij weggaat, is wel zeker", zegt Van Duijn.

Tegenover het vertrek van Akpom moet dus de komst van Weghorst staan. De Oranje-spits heeft nog een contract voor één seizoen bij Burnley en heeft zelf, zo schat Van Duijn in, nog steeds zijn zinnen gezet op een overstap naar Amsterdam. "Ik heb het gevoel dat dit nog speelt, maar je gaat hier sowieso geen nieuws over krijgen zolang Akpom er nog is." De tijd dreigt echter niet in het voordeel van Ajax te werken: "Ik kan me voorstellen dat hij ook een keer duidelijkheid wil. Hij moet een voorbereiding draaien en fit worden. Dus: hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het voor Ajax wordt. Maar als Akpom weg is, denk ik wel dat hij de beoogd opvolger is."

