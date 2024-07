Mislintat-aankoop zinspeelt op vertrek bij Ajax: 'Ik kan niet nog een jaar op de bank zitten'

zinspeelt in gesprek met de NOS op een vertrek bij Ajax. De Engelse spits, die afgelopen zomer voor ruim twaalf miljoen euro door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat werd opgepikt bij Middlesbrough, heeft geen zin om komend seizoen achter Brian Brobbey en beoogd aanwinst Wout Weghorst derde viool te moeten gaan spelen in de Johan Cruijff ArenA.

In zijn eerste seizoen moest Akpom genoegen nemen met een plek als stand-in voor Brobbey, waardoor hij het voornamelijk van invalbeurten moest hebben. Desondanks kwam de 28-jarige spits tot veertien doelpunten in alle competities, waardoor hij zijn waarde wel degelijk bewees. Inmiddels worden de Amsterdammers echter volop gelinkt aan Weghorst: "Als hij kan komen, dan is hij meer dan welkom. En dan weet ik ook zeker dat hij het hier goed zal doen. Hij zou een goede aanvulling voor de ploeg zijn", zegt Akpom over de mogelijke komst van een extra concurrent.

Voor zijn eigen toekomst kan de komst van Weghorst echter grote gevolgen hebben, ziet Akpom. "Ik wil onderdeel uitmaken van een team dat mij nodig heeft", klinkt het duidelijk. "Ik denk niet dat ik nog een jaar op de bank kan zitten als tweede spits. Als ik dit jaar meer betrokken word in de wedstrijden, dan blijf ik graag hier. Als dat niet het geval is, dan is het misschien tijd om verder te kijken. We zullen zien", aldus Akpom.

Mislintat haalde in zijn enige transferzomer in Amsterdam liefst twaalf spelers naar Ajax. Daarvan is met Georges Mikautadze de eerste reeds vertrokken. De Georgiër keerde halverwege het voorbije seizoen al op huurbasis terug bij FC Metz, werd eerder deze zomer door die club definitief teruggekocht en lijkt inmiddels hard op weg naar Olympique Lyonnais. Ook Branco van den Boomen lijkt Ajax na één seizoen alweer te gaan verlaten. Zondag werd duidelijk dat de middenvelder persoonlijk reeds akkoord zou zijn met Lille OSC, dat een bedrag van rond de zes miljoen euro voor hem over zou hebben.

