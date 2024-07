‘Ajax nadert akkoord over transfer Van den Boomen, middenvelder persoonlijk in hoofdlijnen rond’

is dicht bij een overstap naar LOSC Lille, zo meldt Transferwatch.nl. Ajax en de Franse club zouden dicht bij een akkoord zijn, terwijl de middenvelder zelf ook al in hoofdlijnen rond zou zijn met Lille.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Lille, Como en Osasuna zich bij Ajax hadden gemeld voor de diensten van Van den Boomen. Inmiddels lijkt het er dus op dat de middenvelder terugkeert naar Frankrijk. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap van Toulouse naar Amsterdam.

Volgens Transferwatch.nl zijn Ajax en Lille al dicht bij een overeenkomst over de transfer van de middenvelder. Ook de speler zou al op hoofdlijnen tot een akkoord zijn gekomen. De verwachting is dat er spoedig een volledig akkoord zal volgen, dat in de buurt ligt van de vraagprijs van zes miljoen euro.

Zodra Ajax en Lille eruit zijn, zal Van den Boomen afreizen naar het noorden van Frankrijk. Daar zullen vervolgens de laatste details worden besproken. Wanneer ook daar een totaalakkoord is bereikt, zal een vertrek van de middenvelder na één seizoen in Amsterdam een feit zijn.

