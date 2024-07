‘Ajax in luxepositie: ook Spaanse en Italiaanse club concreet voor Van den Boomen’

LOSC Lille krijgt flinke concurrentie in de strijd om . Volgens De Telegraaf hebben het Spaanse Osasuna en het Italiaanse Como zich inmiddels ook gemeld bij Ajax en het management van de middenvelder. Beide clubs hebben inmiddels hun eerste bod aangekondigd.

Het is dus zeer aannemelijk dat Van den Boomen, die zaterdagmiddag de winnende maakte in het met 2-1 gewonnen oefenduel tegen Rangers FC, de deur bij Ajax snel achter zich dichttrekt. Eerst was Ajax niet voornemens om afstand te doen van de middenvelder, maar afgelopen week kwam naar buiten dat de clubleiding van de Amsterdammers ineens 180 graden draaide. Dit werd mede ingegeven door het feit dat de middenvelder op geen van de drie posities op het middenveld de eerste keus zou zijn.

Lille hoopt nog altijd de strijd om de handtekening van Van den Boomen te winnen, maar zal snel moeten handelen. De Franse club heeft al een bod uitgebracht op de vrijetrappenspecialist, wist Voetbal International eerder deze zaterdag te melden. Terwijl nu ook Osasuna en Como concreet zijn voor Van den Boomen. Het salaris is voor alle drie de clubs geen probleem, schrijft Mike Verweij.

Daarmee verkeerd Ajax in een luxepositie, aangezien de middenvelder afgelopen seizoen transfervrij overkwam van het Franse Toulouse. De Amsterdammers kunnen alle transferinkomsten goed gebruiken, omdat door de penibele financiële situatie slechts een deel daarvan geïnvesteerd kan worden in nieuwe spelers. Mede daarom is de club ook uitgekomen bij de transfervrije Bertrand Traoré.

