Groot transfernieuws zorgt voor woede bij Ajax-fans: ‘Wat een blunder van het management!’

Suzanne Bakker gaat officieel aan de slag bij AC Milan Vrouwen. De trainer, die afgelopen seizoenen aan het roer stond bij Ajax en opvallend goede resultaten neerzette, tekent een tweejarig contract bij de Italiaanse club. Fans van de Amsterdammers denken daar het zijne van.

De 38-jarige Bakker, die in de zomer van 2022 vanuit de beloftenploeg werd doorgeschoven naar de hoofdmacht van Ajax Vrouwen, kende een zeer succesvol verblijf in Amsterdam. Ze legde onder meer beslag op de landstitel (seizoen 2022/23) en de TOTO KNVB Beker (seizoen 2023/24).

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast presteerden Ajax en Bakker dit seizoen uitstekend in de UEFA Women’s Champions League. Een groepsfase met sterke ploegen als AS Roma, Bayern München en Paris Saint-Germain werd overleefd. Tóch maakten de Amsterdammers in de winter bekend dat het aflopende contract niet verlengd zou worden.

AC Milan pikt de succesvolle trainer daarom op. Fans van Ajax, die het contractnieuws in januari al niet begrepen, reageren nog maar eens met verbazing op de gang van zaken. Enkele mensen op X vinden dat de clubleiding een grote blunder heeft begaan:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.