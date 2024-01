Ajax-fans begrijpen helemaal niks van besluit clubleiding: 'Schaam je kapot!'

De supporters van Ajax reageren vol ongeloof op de beslissing van de club om Suzanne Bakker geen nieuw contract aan te bieden. De trainer van de vrouwenploeg is bezig aan haar tweede seizoen en oogst in Amsterdam lof voor onder meer de prestaties in de Champions League, maar kreeg tot haar eigen verbazing te horen dat Ajax na dit seizoen niet met haar verdergaat.

De 37-jarige Bakker leidde Ajax in haar eerste seizoen naar de landstitel. Momenteel staat de club tweede in de Eredivisie, achter koploper FC Twente. Bovendien zijn de Amsterdammers nog altijd kansrijk om te overwinteren in de Champions League: na vier speelronden gaat de club aan de leiding in groep C, waarin Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma de tegenstanders zijn.

Artikel gaat verder onder video

Op X reageren de supporters van de club massaal op de berichtgeving. "Schaam je kapot!", schrijft een account onder de officiële aankondiging van de Amsterdammers op het sociale medium. "Wat een onzin", meent een ander. Een derde fan spreekt van een 'onbegrijpelijk besluit'. "Ajax heeft in haar jonge bestaan nog nooit zo goed gepresteerd. Leuk voetbal, mooie resultaten. Schaam je Ajax!", vindt ook deze supporter.