Ajax wint oefenwedstrijd van Rangers en ziet Berghuis terugkeren

Ajax heeft de oefenoverwinning op het Belgische Sint Truidense V.V. een goed vervolg gegeven. Op Sportpark Muiderssingel in Wezep, de thuisbasis van tweedeklasser WHC, was de ploeg van Francesco Farioli met 2-1 te sterk voor het Schotse Rangers FC. De doelpunten aan Amsterdamse zijde werden gemaakt door en . In de tweede helft maakte zijn rentree bij Ajax.

De treffers in Wezep vielen allemaal voor rust. Ajax kwam na 27 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. De Amsterdammers leken een strafschop te krijgen nadat Rangers-doelman Jack Butland Ajax-middenvelder Kenneth Taylor torpedeerde, maar de bal kwam terecht bij Fitz-Jim. De middenvelder, die dit duel op de linkerflank speelde, schoot de bal vervolgens in het lege doel.

Artikel gaat verder onder video

Lang kon Ajax niet genieten van deze voorsprong, want nog geen zes minuten later schoot Tom Lawrence een vrije trap in een keer tegen de touwen: 1-1. Ook deze stand was geen lang leven beschoren, want in de 40ste minuut werkte ook Van den Boomen een vrije trap tegen de touwen. Hierbij zag Butland er echter niet goed uit.

Na rust waren de ploegen gelijk aan elkaar en werd er door de beide ploegen ook veelvuldig gewisseld. Na iets meer dan een uur spelen maakte Berghuis zijn rentree bij Ajax. De aanvaller annex middenvelder begon geblesseerd aan de voorbereiding, maar is inmiddels dus voldoende hersteld om de speelminuten weer op te bouwen.

Vlak voor tijd was hij nog dicht bij de derde treffer van Ajax, maar de ingevallen Kelly pareerde het schot van aanvaller annex middenvelder uitstekend. In de blessuretijd kreeg Rijkhoff, een andere invaller, nog een gigantische kans. Hij schoot vanuit het zestienmetergebied echter vol op de lat. Daarmee bleef de 2-1 ruststand ook na negentig minuten op het scorebord staan.