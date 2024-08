Hato geeft Nikolic schrikbarend veel ruimte: Ajax stuntelt in Servië

Ajax kwam donderdagavond op voorsprong op bezoek bij FK Vojvodina, maar kon die voorsprong maar kort vasthouden. In minuut 59 maakte Vojvodina de 1-1, nadat het zeeën van ruimte kreeg aan de rechterflank.

Vojvodina bouwde op door de as van het veld. Caleb Zady stoomde op en hield zowel linksback Jorrel Hato als Youri Baas bezig. Daardoor had Ajax geen oog voor Lazar Nikolic, die helemaal vrijstond aan de rechterflank. Zijn diagonale schot werd nog getoucheerd door Josip Sutalo en belandde achter doelman Remko Pasveer.

Het was een pijnlijk moment voor Sutalo, die in minuut 53 juist het openingsdoelpunt maakte voor Ajax. Na een corner van Branco van den Boomen schoot Chuba Akpom op doel; zijn inzet werd gekeerd door doelman Lazar Carevic, maar in de rebound reageerde Sutalo van dichtbij alert.

