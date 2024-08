Youri Mulder niet enthousiast over mogelijke versterking Ajax

Youri Mulder is nog niet enthousiast over de mogelijke komst van naar Ajax. De analist van Ziggo Sport betwijfelt of Rugani het type speler is waar de Amsterdammers op dit moment behoefte aan hebben.

De dertigjarige Rugani staat nog twee jaar onder contract bij Juventus, maar hoeft bij die club niet op veel speeltijd te rekenen. Hij staat al zijn hele profcarrière onder contract bij Juventus, dat hem wel driemaal verhuurde sinds 2013. In totaal speelde Rugani 148 officiële wedstrijden voor Juventus.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is dan toch wel een aparte weg die Ajax opgaat. Eerst met Henderson, nu met zo’n speler, mocht het waar zijn”, doelt Mulder op het aantrekken van routiniers. “Met Traoré hebben ze wel iemand binnengehaald die echt creativiteit levert. Maar die creativiteit zit ‘m ook niet echt in Rugani, heb ik het gevoel, Wij doen bij Ziggo Sport ook de Serie A en Rugani is volgens mij niet echt iemand van wie je meteen zegt: die moet bij Ajax spelen.”

LEES OOK: Berghuis tegen Vahle: 'Ik snap je vraag, maar het is niet netjes als ik antwoord geef'

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf meldde eerder op de donderdag dat er geen akkoord is tussen Ajax en Juventus, nadat vanuit Italië wel melding werd gemaakt van overeenstemming. Wel maken de Amsterdammers volgens Verweij ‘serieus werk’ van de Italiaan. “Maar zolang Sutalo en Medic er nog zijn, gebeurt er in principe niks”, schreef hij op X.

Farioli kan niks kwijt

Trainer Francesco Farioli durft voor de camera van Ziggo Sport niet te zeggen of hij binnenkort kan beschikken over landgenoot Rugani. "Ik focus me op de jongens die hier zijn", zegt hij. "In de toekomst zien we wel wat er gaat gebeuren: of er spelers weggaan en of er spelers zullen komen. We gaan het niet hebben over spelers die onder contract staan bij een andere club. Alex (Kroes, red.), Marijn (Beuker, red.) en Kelvin (de Lang, red.) zijn druk bezig om alle mogelijkheden in kaart te brengen. Zoals ze vorige week al zeiden kunnen we niet actief zijn met de huidige financiële situatie. We moeten geduldig zijn en afwachten wat de transfermarkt ons brengt."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Berghuis tegen Vahle: 'Ik snap je vraag, maar het is niet netjes als ik antwoord geef'

Steven Berghuis kan na FK Vojvodina - Ajax geen antwoord geven op een vraag van Noa Vahle.