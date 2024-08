Update: 'Ajax komt tot principeakkoord met Juventus'

Ajax is tot een persoonlijk akkoord gekomen met , zo weet Alfredo Pedullà van SportItalia. De Amsterdammers gaan nu in gesprek met Juventus om tot een overeenkomst te komen over de transfer.

Ajax wordt sinds begin juli gelinkt aan de komst van Rugani. Toch leek het er lang op dat de komst van de verdediger niet haalbaar was voor de Amsterdammers. Zo kon hij in Saoedi-Arabië een bedrag van vijf tot zes miljoen euro per jaar verdienen en zou hij ook met Bologna en Fiorentina hebben gesproken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van ’t Schip: ‘Ajax heeft 31 selectiespelers, dat is veel te veel’

Tegen alle verwachtingen in meldt Pedullà donderdag een persoonlijk akkoord tussen Ajax en de Italiaan. Of hij daadwerkelijk zal komen, moet nog blijken. Francesco Farioli zou namelijk nog geen beslissing hebben genomen over de toekomst van Josip Sutalo, terwijl de Amsterdammers ook nog niet tot een akkoord zijn gekomen met Juventus.

LEES OOK: Branco van den Boomen krijgt nieuwe bijnaam bij Ajax

Rugani maakte in de zomer van 2015 de overstap van Empoli naar Juventus. Die club verhuurde de mandekker regelmatig aan andere teams, maar hij heeft ook meerdere seizoenen in de hoofdmacht gespeeld. Tot dusver speelde de verdediger 148 duels voor De Oude Dame. Daarin was hij elf keer trefzeker en gaf hij één keer een assist.

Update: Ajax bereikt principeakkoord met Juventus

Volgens Pedullà hebben de Amsterdammers al een principeakkoord bereikt met Juventus over de komst van Rugani. Het zou hierbij gaan om een verhuurperiode. Francesco Farioli zou inmiddels zijn goedkeuring hebben gegeven.

***#Rugani-#Ajax in prestito secco, base di accordo con la #Juventus. #Farioli gioca stasera in #EuropaLeague, non ha ancora deciso per #Sutalo, ma ha il sì del difensore toscano — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Ajax verbijt zich: 'Hij zit vol frustratie, waar ben ik in beland?'

Een speler van Ajax zat ‘vol frustratie’ op de tribune bij Ajax – FK Vojvodina, vermoedt Ronald de Boer.