Daniele Rugani is in beeld bij Ajax, maar kan met andere club de Champions League in

Bologna is geïnteresseerd in Juventus-verdediger , zo meldt Gianluca Di Marzio donderdagmiddag. Rugani werd eerder in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar de Amsterdammers hebben concurrentie. Donderdag gaat de zaakwaarnemer van Rugani in gesprek met vertegenwoordigers van Bologna.

Ajax werd onlangs door verschillende (Nederlandse) media gelinkt aan Rugani, die overbodig zou zijn bij Juventus. Het lijkt er echter op dat de Amsterdammers (voorlopig) nog niet doorgepakt hebben wegens de slechte financiële situatie. Technisch directeur Alex Kroes moet bij Ajax in principe eerst spelers verkopen, voordat het spelers kan halen. Het betekent dat het lastig is voor de Amsterdammers om werk te maken van de komst van Rugani, waardoor concurrentie in de strijd om de handtekening van de Italiaan kan toeslaan.

Dat lijkt nu ook het geval te zijn, want het Italiaanse Bologna gaat donderdag in gesprek met de zaakwaarnemer van Rugani. Bologna, dat komend seizoen de Champions League ingaat, ziet in Rugani een ervaren speler die de selectie van een extra kwaliteitsimpuls kan voorzien. Daarnaast willen de Italianen een vervanger van Riccardo Calafiori, die Bologna lijkt in te ruilen voor Arsenal.

