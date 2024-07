Pech voor Ajax-reserve Diant Ramaj: geïnteresseerde club kiest voor andere doelman

Genoa wordt niet de nieuwe club van . De Italianen informeerden bij Ajax naar de doelman, maar kiezen toch voor Pierluigi Gollini van Atalanta. In Amsterdam moet Ramaj genoegen nemen met een reserverol achter (40).

Nadat duidelijk is dat Ramaj - in ieder geval in de start van het seizoen - fungeert als tweede keeper, behoort een transfer tot de mogelijkheden. Genoa informeerde snel bij Ajax, maar blijkt dus niet in zee te gaan met de goalie.

De nummer elf van het afgelopen Serie A-seizoen was door het vertrek van Josep Martínez op zoek naar een nieuwe doelman. De club gaat aan de haal met Gollini. De negentwintigjarige keeper heeft een verleden bij Manchester United (jeugd), Aston Villa, Tottenham Hotspur en Fiorentina. Een deal met Ramaj lijkt vrijwel onwaarschijnlijk.

