Francesco Farioli baart opzien bij Ajax-clubleiding: ‘Kroes kwam het checken bij de stafleden’

Niet alleen voetbalminnend Nederland, maar ook de bestuursleden van Ajax waren verrast toen bleek dat (40) de nieuwe eerste keeper werd van de Amsterdammers. Tijmen van Wissing van RTV Oost weet dat Alex Kroes bij andere stafleden gecheckt heeft of ze het ermee eens waren, zo meldt hij bij Voetbalpraat.

Vrijwel niemand zag de keeperswissel bij Ajax aankomen. Dat heeft te maken met de uitstekende prestaties van Diant Ramaj in het afgelopen seizoen. De Kosovaar was één van de lichtpuntjes in de selectie van de Amsterdammers en een nieuwe basisplaats leek vanzelfsprekend, maar Farioli besloot anders. De veertigjarige Pasveer start het seizoen tot ieders verbazing als ‘nummer één’.

“Ik begreep wel dat dit gewoon een bewuste keuze was. Intern waren ze daar ook door verrast”, zegt Freek Jansen van Voetbal International in het programma van ESPN. “Alex Kroes heeft bij de andere stafleden gecheckt of ze het allemaal wel eens waren met de trainer”, reageert Van Wissing. “Ja, dat hoorde ik ook, ja! Om even te checken wat hier de beweegredenen achter zijn”, antwoordt Jansen.

Kees Kwakman, ook aanwezig in de uitzending, probeert uit te leggen waarom de voorkeur uitgaat naar Pasveer. “Het coachen en het neerzetten. Het gevaar al vóór zijn. Pasveer is eigenlijk gewoon een voetballer op doel, qua inzicht”, zegt de analist van ESPN.

