Ajax zet in op definitief vertrek Mislintat-aankoop: Bundesligaclub werkt nog niet mee

Ajax-verdediger mag zich verheugen op de belangstelling van VfL Bochum, maar het is op dit moment nog onzeker of hij daadwerkelijk naar de Bundesligaclub vertrekt. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International wil VfL Bochum de Kroaat vooralsnog enkel huren, zónder verplichte optie tot koop. Daarmee gaan de Amsterdammers niet akkoord.

Ajax wil deze maand dolgraag (definitief) afscheid nemen van een aantal overbodige spelers om eindelijk te kunnen investeren in aanwinsten. Medic is een van de spelers die op de nominatie staat om te vertrekken. Donderdagavond ging het gerucht rond dat hij op het punt staat te verkassen naar Hamburger SV, maar volgens de Duitse tak van Sky is VfL Bochum de voornaamste kandidaat om hem over te nemen. Gesprekken tussen Ajax en VfL Bochum zijn in volle gang, maar een akkoord ligt er nog niet.

Dat komt doordat de Amsterdammers Medic niet willen verhuren zónder verplichte koopoptie. “Ajax wil spelers die geen toekomst hebben in Amsterdam graag permanent van de hand doen. Dat kan door te verkopen of te verhuren met een verplichte koopoptie. Bochum wil aan dat laatste (nog) niet voldoen en wil Medic op dit moment alleen huren. Omdat de clubs het daar niet over eens zijn, ligt er ook nog geen aanbieding voor Medic”, zo schrijft Van Duijn. De Kroaat zelf staat welwillend tegenover een overstap naar VfL Bochum, omdat hij in Amsterdam niet hoeft te rekenen op speeltijd.

Medic scheen tijdens de eerste weken van de voorbereiding nog een goede indruk te maken op Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Ajax, maar bleef in de eerste drie Europese wedstrijden van dit seizoen op de bank. De Kroaat blijft desondanks zijn beste beentje voorzetten. “Ajax prijst de mentaliteit en inzet van Medic, maar sportief gezien heeft hij geen meerwaarde in Amsterdam”, zo klinkt het. Als Medic eenmaal is vertrokken, dan kan Ajax de komst van Daniele Rugani officieel maken. De Italiaan maakt, zo is de bedoeling althans, op huurbasis de overstap van Juventus naar de Nederlandse recordkampioen.

