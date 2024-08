‘Ajax sluit akkoord: eerste van de acht spelers die weg mogen wordt verkocht’

lijkt Ajax op korte termijn te verlaten. De verdediger is op weg naar Hamburger SV, zo schrijft transferjournalist Marco Conterio, die werkt voor onder meer RAI Sport en Tuttomercatoweb.

Bekend is dat Medic deze zomer mag vertrekken bij Ajax, evenals zeven andere spelers. De 25-jarige Kroaat kwam een jaar geleden voor een vermeend bedrag van twee miljoen euro over van FC St. Pauli. Hij debuteerde met een prachtig doelpunt tegen Heracles Almelo, maar kon die goede start geen vervolg geven. In totaal speelde Medic slechts negen officiële wedstrijden vorig seizoen.

Medic heeft een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA, dus zal Ajax een transfersom ontvangen. De hoogte daarvan is nog niet bekend. De verwachte terugkeer van Medic naar Duitsland, waar hij eerder ook uitkwam voor 1. FC Nürnberg en SV Wehen Wiesbaden, opent mogelijk de deur voor de komst van Daniele Rugani naar Ajax.

Kans op komst Rugani neemt toe

De Amsterdammers zouden akkoord zijn met Juventus over Rugani, maar willen eerst dat Medic of Josip Sutalo vertrekt. Pas dan zou Rugani overgenomen kunnen worden, mogelijk op huurbasis.

