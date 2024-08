Francesco Farioli roept jonge Ajacied bij zich wegens foto op Instagram

Dies Janse was een van de revelaties in de voorbereiding bij Ajax. De achttienjarige centrumverdediger viel niet alleen op wegens zijn spel, maar ook door zijn berichten op sociale media. Francesco Farioli ging daardoor even bijbabbelen met de talentvolle speler.

Al glimlachend Janse poseert met zijn moderne klompen tegen een tractor, waarmee hij net een veld heeft omgeploegd. “Roteren zo de vakantie in”, voegde hij als bijschrift onder de Instagram-foto. Janse was net klaar met zijn seizoen bij Ajax Onder 18 en hielp zijn vader en oom een handje op de boerderij in Zeeland, zijn thuisbasis.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wie is Dies Janse, de verrassende nieuwkomer van Ajax?

Nieuwe trainer Farioli zag de foto ook voorbijkomen. “De trainer riep me tijdens de derde training bij zich. Hij wilde er meer over weten. Ik heb uitgelegd dat ik tijdens de vakantie een beetje help in het bedrijf. We hebben naast een agrarisch bedrijf ook een camping en een zeekraalkwekerij. Farioli vond dat wel mooi”, legt Janse uit in de nieuwste editie van het magazine Ajax Life.

LEES OOK: Update: 'Ajax bereikt akkoord met talent over contractverlenging'

Ook als speler is Janse een harde werker. Het thuisprogramma dat Ajax meegaf volgde hij dan ook zeer serieus. “Ik vind het sowieso lastig stil te zitten. Uit de conditietest op de eerste dag bleek dat ik superfit was. Dat was dus een goede basis”, zegt de verdediger.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

De door Ajax begeerde Wout Weghorst staat open voor een terugkeer in Nederland.