'PSV moet vrezen voor vertrek van Ivan Perisic'

Valentijn Driessen is zeer te spreken over PSV-uitblinker . De 36-jarige Kroaat was zaterdagavond de grote man bij de Eindhovenaren met een hattrick tegen Fortuna Sittard. Driessen vreest echter wel dat het avontuur van Perisic bij PSV beperkt blijft tot één seizoen.

Perisic streek afgelopen juli na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur neer bij Hajduk Split, maar liet zijn contract al binnen twee maanden ontbinden. Lang zat de Kroaat niet zonder club want PSV besloot toe te happen. Een beslissing waar de Eindhovenaren ongetwijfeld geen spijt van zullen hebben. De ervaren 142-voudig Kroatisch international heeft zich bij PSV ontpopt tot een belangrijke schakel. In 24 competitiewedstrijden was Perisic vooralsnog goed voor zeven treffers en acht assists.

Tegen Fortuna Sittard maakte Perisic met drie treffers ook het verschil en Driessen vindt het knap wat de buitenspeler bij PSV laat zien. "Zeker, en ik begrijp heel goed dat grote clubs interesse in hem hebben", vertelt hij in een video-item van De Telegraaf. "Hij is voor mij eigenlijk best wel de openbaring van het seizoen. Ik denk: die komt hier afbouwen, zware knieblessure gehad. Maar als je op die leeftijd zo belangrijk bent voor PSV, dat zegt ook wel wat over PSV natuurlijk."

Driessen had verwacht dat andere spelers dit seizoen de kar zouden trekken bij PSV, maar niets is minder waar. "Normaal gesproken zouden Noa Lang of Joey Veerman de grote roergangers moeten zijn bij PSV, maar het is Perisic. Het is een lot uit de loterij geweest", looft de chef voetbal van De Telegraaf de voormalig speler van onder meer Internazionale, Bayern München en Tottenham Hotspur.

Driessen vreest vertrek Perisic

Wel vreest Driessen dat Perisic komende zomer de deur achter zich dichttrekt in het Philips Stadion. "Maar ik denk wel dat het de laatste wedstrijden zijn die hij in Nederland gaat spelen. Als je naar Juventus kan… En je moet kiezen tussen Juventus en PSV, dan lijkt mij de keuze niet zo moeilijk", besluit de journalist.

Technisch directeur Earnest Stewart liet bij Studio Voetbal weten daar een stokje voor te willen steken. Als het aan de PSV-directeur ligt dan blijft de tweebenige Kroaat langer in Eindhoven. "Laat ik het zo zeggen, wij hebben interesse in hem. Voor PSV-begrippen heeft hij het geweldig gedaan. Hij heeft ook binnen de PSV-salarishuishouding gewerkt, en we gaan kijken of we kunnen verlengen.”

