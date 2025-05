Perez kraakt uitspraken Lang: 'Geeft aan wat voor achterstand we in Nederland hebben'

Kenneth Perez is niet te spreken over de uitspraken van , die zei dat eten van de snackbar ‘af en toe moet kunnen’. Dat laat de analist weten in ESPN-programma Dit was het Weekend. Volgens Perez zijn de woorden van Lang veelzeggend over de professionaliteit in het Nederlandse voetbal.

Na de 4-1 overwinning van PSV op Fortuna Sittard kwam Noa Lang voor de camera’s van ESPN, waar hij onder andere lovend sprak over zijn ploeggenoot Perisic, die net een hattrick had gemaakt: “Het is gewoon een legende. Hij geeft altijd honderd procent, is altijd gefocust, altijd tot op het bot gemotiveerd. Dat is iets waar ik heel veel kan leren, hoe hij leeft voor zijn sport.” Interviewer Pascal Kamperman vroeg hem daarop: “Daarmee bedoel je inderdaad wat hij allemaal doet op trainingen en noem maar op. En leven voor het voetbal en geen gekke dingen daarbuiten?

“Niet eens per se dat. Buiten het veld ben je mens en kun je lekker doen wat je wilt.” Lang leek hiermee zijn veelbesproken rapcarrière te verdedigen, maar Kamperman doelde op iets anders: “Nee, ik bedoel: niet iedere dag naar de snackbar en dat soort dingen. Niet dat jij dat doet!” Kamperman en Lang moesten lachen. De PSV’er zei: “Dat moet af en toe ook kunnen, maar ik bedoel meer op het veld.”

In Dit was het Weekend blikken Perez, Milan van Dongen en Kees Kwakman terug op PSV - Fortuna en de hattrick van Perisic. Van Dongen parafraseert PSV-trainer Peter Bosz: “Hij heeft het minste vetpercentage bij ons. Op afstand onze meest professionele speler.”

Perez vindt de uitspraak van Bosz veelzeggend: “Het geeft aan wat voor achterstand wij (Nederlandse voetballers, red.) eigenlijk hebben. Ik hoor nu ook Noa Lang zeggen: 'Ja, snackbar, moet toch een keer kunnen.’ Nou, volgens mij kan dat niet. We hebben de afgelopen weken absoluut topvoetbal gezien. Ik denk dat weinig van die mensen naar de snackbar gaan. Ook niet één keer in de drie maanden, ofzo.”

