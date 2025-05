Lang vertelt wie zijn voorbeeld is: ‘Hij is gewoon een legende’

PSV won zaterdagavond met 4-1 van Fortuna Sittard. scoorde, maar de gevierde man was , die een hattrick maakte. Lang is na afloop van de wedstrijd lyrisch over zijn teamgenoot voor de camera’s van ESPN.

Na de eenvoudige overwinning op Fortuna ligt de focus al snel bij Feyenoord-uit van volgende week. Lang maakt er weinig woorden aan vuil: “We moeten gewoon daarheen om te winnen, simpel.” Interviewer Pascal Kamperman vraagt de 25-jarige linksbuiten naar zijn ervaren teamgenoot: “Als je kijkt naar Ivan Perisic, dan denk je ook af en toe: simpel. Maar is het zo simpel?”

“Nee het is gewoon een kunst om altijd op de goede plek te staan en zoveel rust te bewaren”, antwoord Lang. “Maar Ivan is gewoon een legende en iemand waar ik heel veel van kan leren.” Hoe Perisic zo vaak in scoringspositie komt? “Ervaring, kwaliteit. Ja, alles bij elkaar, denk ik”, aldus Lang.

Lang legt uit op welke gebieden hij kan leren van Perisic: “Discipline, altijd honderd procent geven. Het is gewoon een legende. Hij geeft altijd honderd procent, is altijd gefocust, altijd tot op het bot gemotiveerd. Dat is iets waar ik heel veel kan leren, hoe hij leeft voor zijn sport.” Lang kan bovendien genieten van zijn teamgenoot: “Natuurlijk. In mijn ogen is het gewoon een legende in het voetbal. Toen ik jong was keek ik al naar hem op het WK en zo. Dus ja, ik kan er alleen maar van leren.”

