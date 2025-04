'PSV toont interesse in droomaanwinst Ajax'

Naast Ajax heeft ook PSV ‘interesse getoond’ in . Dat schrijft Relevo maandag althans. De buitenspeler van Real Valladolid stond in de winterse transferwindow bovenaan het verlanglijstje van de Amsterdammers, maar de clubs bereikten geen overeenstemming en na een opgelopen blessure kon er al helemaal een streep door een tussentijdse overgang.

De komst van een nieuwe linksbuiten genoot halverwege het seizoen de hoogste prioriteit binnen Ajax. De Amsterdammers hadden in de zomer afscheid genomen van Carlos Forbs en Steven Bergwijn en leken in de persoon van Kamaldeen Sulemana een vervanger te strikken voor de vertrokken captain, maar zijn komst ging uiteindelijk niet door. Daardoor bleef trainer Francesco Farioli achter met één ‘echte’ linksbuiten: Mika Godts. De Belg speelde een goede eerste seizoenshelft, maar stond in november een paar weken aan de kant en raakte eind januari in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray opnieuw geblesseerd.

Ajax had in de weken voor het thuisduel met Galatasaray al meerdere pogingen ondernomen om Moro binnen te halen, maar een akkoord met Real Valladolid bleef uit. Ajax en Moro hadden weliswaar overeenstemming bereikt over een contract tot de zomer van 2029, maar Real Valladolid wilde niet zomaar meewerken aan een tussentijdse overgang. Die was al helemaal van de baan toen Moro op 17 januari een sleutelbeenbreuk opliep in de competitiewedstrijd tegen Espanyol. De linksbuiten stond daardoor een paar weken aan de kant. Ajax schakelde door en haalde met Oliver Edvardsen alsnog een buitenspeler naar Amsterdam.

‘Ajax en PSV hebben concurrentie uit Spanje’

De grote vraag is of Ajax na dit seizoen alsnog werk gaat proberen te maken van de komst van Moro. De concurrentie in de strijd om zijn handtekening is in ieder geval toegenomen. Volgens Relevo heeft ook PSV de dribbelaar op de korrel. De Eindhovenaren dreigen na dit seizoen zowel Johan Bakayoko als Noa Lang te verliezen, terwijl het nog onduidelijk is of Ivan Perisic zijn aflopende contract gaat verlengen. Een nieuwe buitenspeler is dus geen overbodige luxe voor de aftredend landskampioen, die volgens de Spaanse nieuwssite evenals Ajax ‘interesse’ heeft getoond in Moro. Osasuna ziet zijn komst naar verluidt ook wel zitten. Moro wordt genoemd als vervanger van Bryan Zaragoza, die na zijn uitleenbeurt terugkeert naar Bayern München.

Degradatie

Real Valladolid lijkt zomerse aanbiedingen voor Moro niet te kunnen weigeren. De club stevent af op degradatie naar het tweede Spaanse niveau. Dat kan Moro niet voorkomen. De linksbuiten was na het herstel van zijn sleutelbeenbreuk nog niet trefzeker. Hij verzorgde wel een assist, maar dat was in de met 7-1 verloren uitwedstrijd tegen Athletic Club. Moro kwam dit seizoen vooralsnog 26 keer in actie, goed voor vier doelpunten en drie assists.

