Driessen heeft na Willem II - Ajax genoeg gezien en stelt: 'Voor heel veel geld verkopen'

Valentijn Driessen heeft genoeg gezien van . De verslaggever van De Telegraaf is van mening dat Ajax de spits na dit seizoen voor ‘heel veel’ geld van de hand moet doen. Brobbey was vorig seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar onder Francesco Farioli komt hij niet uit de verf.

Ajax herstelt zich onder Farioli van een dramatisch afgelopen seizoen. De Amsterdammers eindigden vorig jaar op de vijfde plaats en werden in de achtste finales van de UEFA Conference League op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Aston Villa. Het was voor velen een seizoen om snel te vergeten, maar Brobbey haalde - toch wel opzienbarend - als een van de weinige spelers in Amsterdam een goed niveau. De spits was in 43 wedstrijden in alle competities 22 keer trefzeker en verzorgde bovendien elf assists. Daarmee speelde Brobbey zich in de EK-selectie van Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Van die Brobbey is dit seizoen echter weinig over. De Amsterdammer is onder Farioli de eerste spits, maar na veertig duels in alle competities staat de teller pas op zeven doelpunten. Ajax stevent af op de landstitel, maar dat is zeker niet dankzij Brobbey. Hij was op 23 februari voor het laatst trefzeker in de Eredivisie. Op bezoek bij Willem II lukte het hem opnieuw niet om te scoren of zelfs in de buurt te komen van een doelpunt. Kenneth Perez oordeelde al keihard over Brobbey en ook Driessen trekt een veelzeggende conclusie. “Voor heel veel geld verkopen”, zo reageert hij in een video-item van De Telegraaf op de vraag wat Ajax met Brobbey ‘moet’.

“Ja, wat moet je ermee? In dit systeem, zou je denken, zou hij goed renderen. Dan niet tegen Willem II, maar normaal gesproken spelen ze heel afwachtend en komt er veel ruimte. Maar het is echt een spits geworden die alleen maar de duels wil aangaan en veel minder de diepte opzoekt en loopacties maakt”, constateert Brobbey. De Oranje-international was ook tegen Willem II veelvuldig bezig met zijn tegenstander én scheidsrechter Marc Nagtegaal, die bepaald niet in het voordeel floot van de Ajacied. “Af en toe doet hij het, maar veel te weinig en er komt toch te weinig uit dit seizoen”, ziet ook Driessen. “Aan de andere kant: vorig seizoen draaide Ajax een dramatisch seizoen en toen stond hij ver bovenaan de topscorerslijst. Toen maakte hij er veel meer dan dit jaar. Het zit er dus wel in, maar onder Farioli komt het er in ieder geval niet uit.

Engelse interesse

Brobbey werd de afgelopen maanden al regelmatig gelinkt aan een vertrek uit Amsterdam. In de zomer zou Nottingham Forest hem op het lijstje hebben gehad en in januari was West Ham United zelfs nog zeer concreet voor de spits. Van een tussentijdse overgang kwam het echter niet. Het is aannemelijk dat Brobbey Ajax na dit seizoen wél verlaat.

Moet Ajax na dit seizoen meewerken aan een vertrek van Brian Brobbey? Laden... 83.3% Ja, komende zomer lijkt mij een goed moment voor een transfer 16.7% Nee, Ajax moet hem nog één seizoen in Amsterdam houden 96 stemmen

