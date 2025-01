‘Enorme verrassing: Brobbey bereikt akkoord en verlaat Ajax op huurbasis’

Een verrassend gerucht uit Engeland, waar Graeme Bailey meldt dat op weg is naar West Ham United. Volgens de journalist van TBR Football zijn Ajax en The Hammers tot een overeenkomst gekomen over een huurtransfer tot het einde van het seizoen. De overgang zou binnen 48 uur beklonken worden.

LEES OOK: Champions League-deelnemer klopt aan bij 96-voudig Oranje-international

Brobbey zou tot het einde van het seizoen worden verhuurd aan de nummer veertien van de Premier League. Opvallend genoeg zou de 22-jarige Nederlander al in het vliegtuig zitten naar Engeland, hoewel hij gister nog in actie kwam tijdens de Europa League-wedstrijd tegen RFS (1-0 nederlaag). In Londen wacht Brobbey op zijn medische keuring.

LEES OOK: Brobbey verschijnt op schaduwlijstje van Premier League-club

Artikel gaat verder onder video

De deal zou binnen de komende 48 uur worden beklonken, zo schrijft Bailey. De nieuwe trainer Graham Potter, die onlangs het stokje overnam van de ontslagen Julen Lopetegui, diende een lijstje in met meer dan twintig spelers. De keuze lijkt uiteindelijk te zijn gevallen op Brobbey. West Ham zoekt al een tijdje naar een extra spits, aangezien Michail Antonio nog niet beschikbaar is als gevolg van zijn ernstig auto-ongeluk. Omdat ook Niclas Füllkrug tot april is uitgeschakeld, beschikt West Ham alleen tot Danny Ings als aanvalsleider.

© Imago

Mogelijk komt Brobbey daar dan bij. De spits van Ajax maakt een lastig seizoen door en is nauwelijks doeltreffend. Brobbey scoorde dit seizoen slechts drie keer in 29 officiële duels. Zijn laatste doelpunt dateert alweer van 24 november, thuis tegen PEC Zwolle (2-0).

TBR Football can reveal that West Ham United have agreed a deal with Ajax to sign striker Brian Brobbey on loan.https://t.co/pfYAdJMfog — Graeme Bailey (@GraemeBailey) January 24, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder confronteert Alex Kroes live op tv: 'Het moet maar hier'

Wesley Sneijder uit richting Alex Kroes zijn teleurstelling over het gebrek aan communicatie met Ajax.