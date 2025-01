Champions League-deelnemer klopt aan bij 96-voudig Oranje-international

kan mogelijk terugkeren in Europa, zo weet L’Équipe donderdagavond plots te melden. De Nederlandse middenvelder van Al-Ettifaq is in beeld bij Champions League-deelnemer AS Monaco, dat geïnformeerd heeft naar de Rotterdammer.

De 96-voudig Oranje-international heeft nog een contract tot 2026 in Saudi-Arabië, maar kan mogelijk alweer terugkeren op de Europese velden. Wijnaldum is dit seizoen goed voor vier doelpunten en één assist in zestien competitieduels. Begin september 2023 maakte de Nederlander de overstap van Paris Saint-Germain naar het Midden-Oosten. Op 25 juni 2024 speelde ‘Gini’ zijn laatste interland in het shirt van het Nederlands elftal.

Omdat Denis Zakaria regelmatig geblesseerd is, zoekt Monaco naar een back-up. Onder meer Edson Álvarez (oud-Ajax) verscheen in beeld, maar de Mexicaan mag niet vertrekken bij West Ham United. Ook de naam van Wilfred Ndidi (Leicester City) passeerde de revue. L’Équipe weet dat ook Wijnaldum in beeld is bij de Ligue 1-club.

Monaco staat momenteel op plek tien in de Champions League en maakt een goede kans op directe plaatsing voor de volgende ronde. Daarvoor is een goed resultaat op bezoek bij Internazionale wel van belang. De Monegasken staan in de Ligue 1 op plek vier.

