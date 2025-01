Van Basten haalt hard uit: ‘Hij zit alleen voor de poen bij Ajax’

Marco van Basten vindt de uitspraken van Guido Albers bij Goedemorgen Eredivisie (ESPN) over erg opmerkelijk. De zaakwaarnemer gaf aan dat de middenvelder van Ajax bezig is aan zijn laatste seizoen in Amsterdam. De analist van Ziggo Sport waarschuwt Alex Kroes tijdens de uitzending van Rondo.

LEES OOK: Weken van de waarheid voor Farioli, die nog steeds bakken met kritiek krijgt

Artikel gaat verder onder video

Kroes, technisch directeur van Ajax, is maandagavond aanwezig tijdens het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. Van Basten uit op een gegeven moment zijn ongeloof over de uitspraken van Albers bij ESPN: “Ik vind het raar dat zo’n jongen dat zegt, die Albers. Wat heeft het voor zin om dat te zeggen?”, begint de analist. “Hij zit dus alleen voor zijn eigen poen bij Ajax”, stelt de oud-voetballer vervolgens.

Alex Kroes grijpt in: ‘Ik ben het niet met je eens’

Die uitspraak is voor Kroes reden genoeg om te onderbreken. “Ik ben het niet met je eens! Ik heb het niet gezien of gehoord, maar hij denkt in sportieve ontwikkeling. Als de bedragen goed zijn en de club goed is…” Van Basten snapt nog altijd niks van de uitspraken van Albers. “Dat kan je toch niet zeggen als Taylor nog een contract tot 2027 heeft? Ajax bepaalt dan toch wat er gaat gebeuren?”, zegt de analist.

Kroes geeft aan dat zulke beslissingen inderdaad altijd ‘samen worden genomen’. “Dan kun je zoiets toch niet op tv zeggen?”, countert San Marco. “Dat klopt”, zegt Kroes. “Nou, geef hem dan maar een draai om zijn oren”, sluit Van Basten af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen: 'Als je hem ziet spelen bij Ajax, krijg je medelijden'

De goede resultaten van Ajax verbloemen volgens analist Theo Janssen het mindere voetbal.