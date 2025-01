Weken van de waarheid voor Farioli, die nog steeds bakken met kritiek krijgt

Ajax staat er uitstekend voor. Ondanks de voortdurende kritiek in de media doen de Amsterdammers mee om de landstitel, staan ze op een keurige positie in de Europa League en spelen ze nog een rol van betekenis in het bekertoernooi. De komende drie weken zijn allesbepalend voor het restant van het seizoen in deze drie competities. Het is voor Francesco Farioli het aangewezen moment om het beste uit zijn elftal naar boven te halen. FCUpdate.nl zet op een rijtje wat hem te wachten staat in de komende maand.

Ajax krijgt ook dit seizoen bakken met kritiek. De Amsterdammers spelen volgens critici slecht en onaantrekkelijk voetbal. Dat komt omdat de verwachtingen torenhoog zijn. Ajax staat na een belabberd seizoen op een tweede plaats in de Eredivisie, maar van de Amsterdammers wordt meer dan dat verwacht. De kritiek richt zich met name op Farioli, die een hoop verwijten krijgt: "Die babbelzieke Italiaan (Farioli) heeft geen idee wat Ajax-voetbal is", zei Johan Derksen onlangs nog over de coach van Ajax: "Farioli is aan het overperformen met Ajax", stelde collega-analist Pierre van Hooijdonk tegelijkertijd: "Wat je elke week ziet – buiten de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord en een paar keer in de Europa League – dat is wel heel erg matig. Dan is Ajax voor mij, met al dat gegoochel met spelers, gewoon FC Utrecht", gaf de analist aan bij de NOS.

Wesley Sneijder gaat los

Wesley Sneijder richtte zich maandagavond in het programma Rondo niet op het spel van Ajax, maar op het roulatiebeleid van Farioli. Hij vindt het namelijk belachelijk wat de Italiaan op dat vlak doet: "Dat irriteert ook écht de supporters. Ik spreek ook supporters, die zeggen dat. Als je dan met Weghorst, dan met Brobbey, dan met Akpom speelt, of opeens tegen Sparta-uit met een 5-3-2-formatie gaat voetballen... Zo krijg je geen vastigheden, zo krijg je geen attractief voetbal. Onmogelijk!"

Farioli krijgt de kritiek op zijn roulatiebeleid ook mee. Hij heeft één belangrijke reden voor deze werkwijze: "Je ziet de laatste maanden enorm veel zware blessures in het internationale voetbal. Spierblessures, knieblessures die spelers vele maanden aan de kant houden. Zoals ik eerder al zei, spelen we op onze limiet. De fysieke en mentale onderdelen zijn fundamenteel", legde de Italiaan in een terugblik op de eerste seizoenshelft uit in gesprek met Ajax TV.

Farioli haalt zijn gelijk

Voorlopig haalt Farioli zijn gelijk ten opzichte van zijn critici. Ja, de marktwaarde van een speler als Brian Brobbey zal wat zijn gezakt. En ja, Wout Weghorst zal als makkelijk scorende spits niet altijd tevreden zijn met een vroegtijdige wissel. Maar na een aantal belabberde seizoenen lukt Farioli in een paar maanden tijd het belangrijkste wél in Amsterdam: resultaten behalen op het veld. Daarnaast heeft Ajax nauwelijks blessures. Ter vergelijking: zijn collega Brian Priske in Rotterdam kampt al het gehele seizoen met een karrenvracht aan blessures. Is dat toeval of onderdeel van de werkwijze? Zeg het maar.

© Imago/realtimes

Ondanks dat het voetbal van Ajax niet altijd aantrekkelijk genoeg is, staat de Amsterdamse club er in alle competities uitstekend voor. In de Eredivisie staan de Amsterdammers op een keurige tweede plaats, met een voorsprong van zeven punten op aartsrivaal Feyenoord. Er komen nu echter allesbepalende wedstrijden aan die de verdere ambities van de Amsterdammers in dit seizoen gaan bepalen.

Test 1: Revanche nemen bij AZ

De eerste test van de zware maand januari wacht dinsdagavond voor Ajax. De Amsterdammers gaan voor de KNVB Beker op bezoek bij AZ, een loodzwaar uitduel. AZ won eerder dit seizoen in het eigen AFAS Stadion al van de Amsterdammers en leeft met vertrouwen toe naar deze wedstrijd. Een vroegtijdige uitschakeling in de achtste finale zou pijnlijk zijn voor Ajax, dat op bekersucces had gehoopt na de blamage in het bekertoernooi van vorig seizoen tegen de amateurs van Hercules.

Test 2: SC Heerenveen

Het resultaat op bezoek bij AZ is allesbepalend voor de competitie, maar ook de uitwedstrijd van Ajax op bezoek bij steeds beter voetballende SC Heerenveen wordt er een om niet te onderschatten. Voor Ajax is dit het moment om op te staan na het puntverlies van Feyenoord en PSV in het afgelopen weekend. Als de ploeg van Farioli nu, op het moment dat de verwachtingen bij supporters groter worden, presteert kan het hoge ogen gaan gooien dit seizoen.

Test 3: RFS en Galatasaray

De maand januari is voor Ajax op drie terreinen bepalend: De KNVB Beker, Eredivisie en Europa League. De laatste twee wedstrijden in de competitiefase van de Europa League staan op het programma voor de Amsterdammers, die momenteel een elfde plek op de ranglijst bezetten. Goede resultaten tegen RFS (uit) en Galatasaray (thuis) zouden Ajax een plaats bij de eerste acht kunnen opleveren. Dat zou betekenen dat Ajax de tussenronde - waar de nummers 9 tot en met 24 aan deelnemen - over kan slaan. Het zou een knappe prestatie van Farioli zijn als hem dat met Ajax in de nieuwe opzet van de Europa League lukt.

De afsluiter: Feyenoord-thuis

De maand januari wordt afgesloten met de wedstrijd waar het in Amsterdam allemaal om draait: De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers hebben wat goed te maken, nadat ze vorig seizoen in de eigen Johan Cruijff ArenA werden weggespeeld door de Rotterdammers. Er lijkt geen mooier moment te zijn om revanche te nemen. Met een achterstand voor Feyenoord, die op het moment van schrijven zeven punten bedraagt, lijkt Ajax in De Klassieker definitief afscheid te kunnen nemen van Feyenoord als directe concurrent.

© Imago

De conclusie is dat de maand januari een allesbepalende wordt voor het moraal van de supporters en de status van Ajax in het huidge seizoen. Als Farioli het voor elkaar krijgt om te bewijzen dat hij niet aan het overperformen is in Amsterdam, kan het voor Ajax een héél leuk seizoen worden. Voor de supporters, die na jaren van ellende smachten naar succes op én buiten het veld, is dit de kans op een seizoen dat de recente teleurstellingen definitief achter zich laat.