Farioli legt kritiek op roulatiebeleid naast zich neer: 'Kijk maar naar internationale topvoetbal'

Francesco Farioli heeft in zijn eerste maanden bij Ajax meermaals kritiek gekregen op zijn roulatiebeleid. Volgens sommige journalisten zou er door de Italiaan onvoldoende naar kwaliteit gekeken worden en te veel naar fitheid. De trainer gaat zijn beleid echter niet aanpassen.

In gesprek met Ajax TV krijgt Farioli de vraag of hij de kritiek van buitenaf in de gaten houdt. "Natuurlijk volg ik het, omdat ik veel respect voor de media heb. Ik ben graag op de hoogte van alles wat er gaande is. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen kijk op dingen en maak keuzes met een reden. Vanuit de media wordt er soms een bepaalde druk op ons gelegd. Maar het goede aan dit team is dat we allemaal weten wat we willen doen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli heeft voorzichtig goed nieuws over Berghuis, smaakmaker sluit donderdag weer aan

De trainer is niet van plan zijn denkwijze aan te passen. "Er zijn voor mij te veel signalen dat de manier waarop we het team nu managen, de manier is waarop we het in de toekomst ook zullen doen." Voor een extra argument kijkt Farioli naar internationale topspelers, waarvan een niet gering aantal onlangs grote blessures opliep. "Als je ziet hoeveel zware blessures er in de laatste maand zijn ontstaan in het internationale voetbal, op alle niveaus. Spierblessures, knieblessures, die spelers vele maanden aan de kant houden."

Ook wil Farioli een andere manier van denken introduceren bij de Nederlandse media. "Het is een kwestie van perspectief, want als een speler na zestig minuten gewisseld wordt, kun je denken aan de dertig die hij mist, of je focussen op de tijd die je op het veld hebt. En dat is wat ik geloof. Dat is de mentaliteit die we van alle spelers willen zien."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Vraagprijs Ajax voor Hato bekend, geïnteresseerde clubs moeten diep in de buidel tasten’

De kans is aanwezig dat Jorrel Hato Ajax spoedig gaat verlaten.