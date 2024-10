Farioli heeft voorzichtig goed nieuws over Berghuis, smaakmaker sluit donderdag weer aan

De rentree van bij Ajax lijkt niet heel lang meer op zich te laten wachten. De linkspoot staat sinds eind augustus aan de kant met een knieblessure, maar is inmiddels terug op het trainingsveld. Berghuis traint nog wel individueel. sluit mogelijk donderdag weer aan bij de selectie en lijkt voor Francesco Farioli inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van komende zondag.

Farioli geeft dinsdagavond in gesprek met het clubkanaal een update over de ziekenboeg. Ajax-fans zijn uiteraard benieuwd naar het herstel van Berghuis. De routinier ging het seizoen goed van start, maar raakte in de aanloop naar de return tegen Jagiellonia Bialystok op 29 augustus geblesseerd aan zijn knie. Het was in eerste instantie de verwachting dat hij drie tot vier weken aan de kant zou staan, maar hij heeft inmiddels al anderhalve maand geen wedstrijd meer gespeeld. Zijn rentree binnen de lijnen is nog niet aanstaande, maar hij maakt in ieder geval weer zijn opwachting op het trainingsveld.

Artikel gaat verder onder video

“Berghuis traint individueel, dus niet met het team”, zo vertelt Farioli. Berghuis is zeker niet de enige Ajacied met fysieke problemen. Kristian Hlynsson moest zich een kleine twee weken geleden op bezoek bij Slavia Praag al in de eerste helft laten vervangen, Sivert Mannsverk is inmiddels ook al een tijdje uit de roulatie. “Met Mannsverk en Hlynsson moeten er binnen nog dingen gedaan worden zodat ze klaar zijn voor een terugkeer naar het veld om individueel te trainen”, zo legt Farioli uit. De Italiaan kan in ieder geval weer volop beschikken over Jordan Henderson en Wout Weghorst. Beiden ontbraken in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag, maar maakten een paar dagen later tegen FC Groningen al hun rentree.

Weghorst was meteen belangrijk voor zijn ploeg. Met een doelpunt én assist in blessuretijd had hij een heel groot aandeel in de zwaarbevochten 3-1 zege. Belangrijk was Fitz-Jim een week ervoor nog tegen Besiktas en RKC Waalwijk. De middenvelder is dit seizoen een opvallende verschijning bij Ajax en dwong zelfs een basisplaats af, maar liep in de aanloop naar het duel met Slavia Praag een spierblessure op en ontbrak dus in de laatste twee wedstrijden. Fitz-Jim lijkt zondag tegen Heracles (aftrap om 14.30 uur) echter weer zijn opwachting te kunnen maken. “Het gaat goed met hem, dus we denken dat hij donderdag bij het team aansluit. We krijgen spelers terug en gaan door naar de volgende uitdagingen”, aldus Farioli.

Zwaar programma

Ajax mag z’n borst natmaken, want het speelt tot de volgende interlandperiode een aantal zware wedstrijden. Na het bezoek aan Heracles wacht de verre reis naar Qarabag. Drie dagen later komt Willem II op bezoek, alvorens De Klassieker tegen Feyenoord (30 oktober) en de topper tegen PSV (2 november) op het programma staan. Daarna wachten krachtmetingen met Maccabi Tel-Aviv (thuis) en FC Twente (uit).

Ajax heeft Steven Berghuis nodig de komende weken Laden... 44.7% Ja, zonder hem gaat Ajax het heel lastig krijgen in al die topwedstrijden 50.8% Ja, maar Ajax moet geen risico's met hem nemen en hem enkel opstellen als hij volledig hersteld is 4.5% Nee, Farioli heeft genoeg andere goede opties op zijn positie 132 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Vraagprijs Ajax voor Hato bekend, geïnteresseerde clubs moeten diep in de buidel tasten’

De kans is aanwezig dat Jorrel Hato Ajax spoedig gaat verlaten.