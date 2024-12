Pierre van Hooijdonk waarschuwt Ajax-coach Francesco Farioli

Pierre van Hooijdonk vindt Ajax een zeer serieuze kandidaat om tweede in de Eredivisie te worden. De analist van de NOS denkt dat Ajax het voor elkaar kan krijgen om op deze positie te eindigen, maar deelt wel een waarschuwing uit: als trainer Francesco Farioli zijn elftal volop blijft wisselen, wordt het lastig.

In een uitgebreid gesprek met de NOS blikt Van Hooijdonk terug op de eerste seizoenshelft van Ajax, maar kijk hij ook alvast vooruit naar wat er komen gaat in het resterende gedeelte van het seizoen. Van Hooijdonk denkt dat de Amsterdammers een goede kans maken op op de tweede plaats in de Eredivisie te eindigen: "Elke week met de beste elf en Ajax is een serieuze kandidaat voor plaats twee. Als Farioli de grabbelton blijft hanteren, kan het gaan tegenzitten en kan Ajax zo vier keer op rij verliezen. Dat ligt dicht bij elkaar", verwacht Van Hooijdonk.

LEES OOK: Jordan Henderson adviseert: 'Geef hem een contract voor twee, drie of vier jaar'

De analist zou Farioli dus niet adviseren om elke week te blijven rouleren, zoals hij de eerste seizoenshelft deed. Theo Janssen denkt daar hetzelfde over: "Farioli wil iedereen betrokken houden. Ik ben bang dat als hij dit blijft doen, dat hij de spelers niet betrokken houdt, maar spelers gaat verliezen", zo vermoedt Janssen. "Uiteindelijk wil je als voetballer elke week voetballen. Hij moet na de wintertstop echt toe naar een vastigheid, een vaste elf. Doet hij dat niet, dan verliest hij het team."

Van der Vaart vindt Feyenoord sterker

Rafael van der Vaart is redelijk tevreden over wat Farioli momenteel laat zien in Amsterdam, maar heeft er geen vertrouwen in dat Ajax op de tweede plaats kan blijven staan: "Ik denk dat Ajax derde gaat worden. Toen Farioli kwam was iedereen sceptisch, maar ik ben tot nu toe redelijk tot zeer tevreden over hem. Ik had ook niet gedacht dat Ajax meteen weer kampioen zou worden. Feyenoord en PSV zijn uiteindelijk net wat verder."

