Zorgen bij Brian Priske: Feyenoord kampte al met 19 blessures, hoe doen PSV en Ajax het?

Feyenoord-trainer Brian Priske speelde woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg noodgedwongen met Ibrahim Osman als spits. De Deense oefenmeester kon door blessures niet beschikken over de spitsen , en Júlian Carranza. Daarnaast moesten de langdurig geblesseerde Calvin Stengs en Justin Bijlow het duel in het miljardenbal laten schieten. Is er bij Feyenoord dit seizoen sprake van een blessuregolf? In dit artikel vergelijken we het aantal blessures bij de Rotterdammers met PSV, FC Twente, AZ en Ajax, de andere clubs die ook Europese belasting hebben.

Feyenoord-trainer Priske had veel moeite met het samenstellen van zijn elftal tegen Red Bull Salzburg vanwege de blessuregevallen. Tegenover de terugkeer van Jordan Lotomba stonden de nieuwe blessuregevallen van Justin Bijlow en Júlian Carranza. Terwijl Antoni Milambo en Ueda al niet ongeschonden uit De Klassieker tegen Ajax kwamen en daardoor het duel met AZ ook misten. Het zorgde tegen de Oostenrijkers voor een middenveld met Luka Ivanusec op ‘tien’ en een aanval met Osman in de spits, die geflankeerd werd door Bart Nieuwkoop en Igor Paixão. Alleen in de achterhoede kende oefenmeester geen problemen.

Momenteel zitten Giménez, Ueda, Carranza, Bijlow, Milambo, Stengs en Quilindschy Hartman in de ziekenboeg van Feyenoord. Hierbij moet als kanttekening geplaatst worden dat Hartman vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht een zware knieblessure op en miste daardoor ook het EK. Dat zijn echter niet de enige blessuregevallen waar Feyenoord-trainer Priske dit seizoen mee te maken heeft. Eerder dit seizoen zaten Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop (tweemaal), Anis Hadj Moussa, Gernot Trauner (tweemaal), Ibrahim Osman, Gjivai Zechiël, Chris-Kévin Nadje, Hugo Bueno, Jordan Lotomba en Milambo in de lappenmand.

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko onthulde dat Feyenoord vanwege de fysieke gesteldheid van de selectie ook genoodzaakt is anders te trainen. “"We kunnen niet eens trainen, dus voor ons is het grootste gedeelte van de wedstrijdvoorbereiding de video-meeting. Op het veld kunnen we maar tien tot twaalf minuten tactisch trainen. Verdedigend en dan aanvallend. Daarna geven de fysieke trainers aan dat we 'hoog' zitten en van het veld af moeten. Dat is de situatie”, sprak de Slowaak.

Hoe staat het er qua blessures voor bij PSV?

PSV heeft op dit moment Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Hirving Lozano en de langdurig geblesseerde Sergiño Dest in de ziekenboeg zitten. Daarnaast haakte Armando Obispo voorafgaand aan het Champions League-treffen met Girona af met een lichte blessure. Eerder dit seizoen kreeg trainer Peter Bosz ook nog met andere blessuregevallen te maken. Zo waren Obispo, Mauro Júnior, Fredrik Oppegard, Rick Karsdorp, Noa Lang en Johan Bakayoko eerder dit seizoen niet beschikbaar door een blessure. Schouten liep daarnaast dit seizoen nog twee lichte blessures op.

© Imago

Hoe staat het er qua blessures voor bij FC Twente?

FC Twente heeft momenteel alleen de langdurig geblesseerde Younes Taha en Mees Hilgers in de lappenmand zitten. Eerder dit seizoen kon trainer Joseph Oosting lange tijd geen beroep doen op sterkhouder Michal Sadilek, die in de aanloop van het EK geblesseerd raakte door een ongeluk met een MountainGo-Kart. Daarnaast hadden de Tukkers eerder dit seizoen Gijs Besselink en Daan Rots in de lappenmand zitten.

Hoe staat het er qua blessures voor bij AZ?

AZ-trainer Maarten Martens kan momenteel niet beschikken over Jordy Clasie, die in het duel tegen Feyenoord met een rugblessure naar de kant moest, Sem Westerveld, Bruno Martin Indi, Zico Buurmeester, Lewis Schouten, Ruben van Bommel, Ibrahim Sadiq en Lequincio Zeefuik. De Alkmaarders konden eerder dit seizoen niet beschikken over Rome Jayden Owusu-Oduro, Jeroen Zoet, Mees de Wit, Dave Kwakman, Mayckel Lahdo en Ernest Poku. Martins Indi was eerder dit seizoen ook enkele weken afwezig met een blessure.

Hoe staat het er qua blessures voor bij Ajax?

Francesco Farioli rouleert er bij Ajax lustig op los. Dat komt de Italiaanse oefenmeester op veel kritiek te staan, maar hij doet dit om zijn elftal te houden. De vraag is natuurlijk of Farioli darin slaagt. Bij de Amsterdammers moet natuurlijk wel de kanttekening worden geplaatst dat het seizoen officieel al begon op 25 juli met een wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Momenteel kan Ajax niet beschikken over Sivert Mannsverk, Amourricho van Axel Dongen, Julian Rijkhoff en de langdurig geblesseerde Gastón Ávila, die begin dit jaar een zware knieblessure opliep. Farioli had eerder dit seizoen Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Anton Gaaei, Kian Fitz-Jim, Steven Berghuis, Christian Rasmussen en Wout Weghorst in de ziekenboeg. Daarnaast zat Van Axel Dongen dit seizoen tweemaal eerder in de lappenmand.

Hoe zit het met de andere clubs in de Eredivisie?

Behoudens Go Ahead Eagles, dat in de tweede voorronde van de Conference League werd uitgeschakeld door SK Brann, had geen van de overige Eredivisieclubs andere verplichtingen dan de competitie en de KNVB Beker. Wat opvalt is dat het aantal blessuregevallen bij deze clubs stukken lager ligt dan bij Feyenoord, PSV, AZ en Ajax. Het aantal blessuregevallen varieert van drie (FC Groningen) tot negen (Heracles Almelo). Van de Europees spelende clubs is FC Twente een uitzondering met ‘slechts’ vijf blessuregevallen.

Blessures dit seizoen bij Eredivisieclubs