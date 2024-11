Kraay jr. ziet revolutie bij Ajax: ‘Hij is de voorloper van de grote blessurepreventie’

Hans Kraay junior denkt dat Francesco Farioli de oplossing voor de steeds voller wordende wedstrijdkalender heeft gevonden. De trainer van Ajax rouleert namelijk heel veel, wat hem al op de nodige kritiek is komen te staan.

Sinds de komst van Farioli bij Ajax loopt het weer in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers staan op de tweede plaats in de Eredivisie met twee verliespunten minder dan PSV en draaien met zeven punten uit drie duels ook in de Europa League bovenin mee. Toch heeft de Italiaanse trainer al flink wat kritiek ontvangen, doordat Ajax niet echt fris speelde in wedstrijden waarin hij rouleerde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli overtuigt Driessen ook niet met zeges op Feyenoord en PSV: 'Aan het eind van het jaar...'

Inmiddels zijn ook de topwedstrijden tegen Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) gewonnen, met bij vlagen erg goed voetbal, tot vreugde van Kraay jr. De analist hamert er al langer op dat Ajax ‘sexy voetbal’ moet spelen, zo stelt hij bij Voetbal International. “Eerlijk is eerlijk, tegen PSV heeft Farioli ons allemaal zwaar verrast.”

LEES OOK: 'Als je mij of Wesley Sneijder het had gevraagd, was dit Ajax natuurlijk niet overkomen'

Kraay jr. ziet Farioli als pionier

Dat Ajax ondanks het vele rouleren inmiddels ook goed voetbal begint te laten zien, kan volgens Kraay jr. best de oplossing zijn voor de volle speelkalender. “De topvoetballers klagen met zijn allen dat het spelen van vijftig, zestig, zeventig wedstrijden per jaar niet vol te houden is om volle bak te gaan”, legt de analist uit. “En Farioli zegt gewoon: ‘Ik heb niet mijn beste elf, ik heb mijn beste twintig’. Dat zijn wij niet gewend, dat snappen wij niet, maar misschien is hij wel de voorloper van de grote blessurepreventie door zijn beste spelers niet 40 keer te laten starten, maar 25 keer. Tot nu toe heeft Farioli volle bak het voordeel van de twijfel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.