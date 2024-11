Rafael van der Vaart: 'Ajax had mij of Wesley Sneijder moeten vragen'

Rafael van der Vaart snapt er niks van dat er in de zomer van 2023 zoveel spelers van matige kwaliteit naar Amsterdam zijn gehaald. Sven Mislintat was het brein achter deze transfers, maar ook de directie van Ajax valt veel aan te rekenen. De oud-international had graag ook een zegje willen hebben in de discussies, voordat de spelers bij Ajax konden tekenen.

In gesprek met Voetbal International laat Van der Vaart weten dat het voor hem pijnlijk was om Ajax te zien afglijden, met name vorig seizoen. "Het doet me trouwens echt iets, wat er de laatste jaren met Ajax is gebeurd. Hoe is het nou toch mogelijk, dat je in een poep en een scheet van rijkste club bijna het HSV van Nederland wordt? Al zouden wij dat met zijn tweeën (met VI-journalist Simon Zwartkruis, red.) willen, dan krijgen we het niet voor elkaar.

Onder de aansturing van Van der Vaart waren er een stuk minder matige spelers naar Amsterdam gekomen. "Dan kom ik weer terug bij de scouting. Als Ajax nou mij of Wesley Sneijder had gevraagd een speler te bekijken zoals Tahirovic of Gaaei of Forbs of noem ze allemaal maar op. Denk je dat ik een positief oordeel had gegeven, wetende dat die jongens miljoenen moeten kosten? Natuurlijk niet. Als je dát niveau niet zelf hebt rondlopen, kun je de jeugdopleiding beter opdoeken."

Van der Vaart spreekt vervolgens over een hoofdschuldige, maar wijst ook naar andere mensen binnen de club. "Die Duitser (Mislintat, red.) heeft de boel natuurlijk totaal verkloot. Waarom is er niet eerder ingegrepen? Als Mislintat met drie spelers aankomt, die bij elkaar vijftig miljoen kosten en een bal nog niet rechtuit kunnen trappen, dan zeg je bij de vierde toch dat het klaar is? Waarom hebben de oud-spelers die er nog over zijn bij de club niks gezegd? Ik snap dat niet. Maar goed, met de nieuwe leiding zie je wel verbetering van het beleid."

De oud-international hoopt wel dat Ajax-fans geduld blijven houden, zeker nu het met de eerste selectie weer wat beter loopt onder nieuwe trainer Francesco Farioli. "Je kunt niet verwachten dat Alex Kroes van de ene op de andere dag de hele puinhoop heeft opgeruimd. Het is toch ook om je kapot te schamen dat ex-spelers als Simon Tahamata en Gerald Vanenburg zijn weggelopen bij Ajax? En in de periode daarvoor Dennis Bergkamp en Wim Jonk? Dan gaat er iets helemaal mis. Een voetbalclub hoort óók een familie te zijn. Dat gevoel is er bij Ajax niet altijd meer."

