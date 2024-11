Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Hoewel hij slechts een half uur op het veld stond, was zaterdagavond een van de grote uitblinkers bij Ajax – PSV. De aanvaller kende een ijzersterke invalbeurt en maakte het winnende doelpunt (3-2). Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk.

Godts speelde met zijn individuele acties een hoofdrol in het succesvolle offensief van Ajax na de 1-2 van Ivan Perisic. “Het was niet normaal hoe hij inviel”, zegt Van der Meijde tijdens de nabeschouwing op zijn YouTube-kanaal. Drenthe wijst op de rol die trainer Francesco Farioli (mogelijk) heeft gespeeld om Godts te motiveren. De Belgische vleugelaanvaller was zijn basisplek kwijtgeraakt tegen PSV, nadat hij woensdag tegen Feyenoord (0-2 winst) nog aan de aftrap stond.

“Ik denk dat Farioli hem heeft getriggerd door hem op de bank te zetten. Geloof me, die jonge gasten willen geen enkele wedstrijd missen”, stelt Drenthe. “Farioli weet wat hij kan brengen als hij in de zestigste of zeventigste minuut erin komt. Je zag Mika invallen met het idee: trainer, dit ga je me niet nog een keer flikken.” Ook André Ooijer ziet Farioli erin slagen om zijn spelers te prikkelen. “Hij triggert iedereen, ook Brobbey. Iedereen kan ernaast komen te staan, dus iedereen moet goed trainen.”

