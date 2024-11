IJzersterk Ajax verslaat na Feyenoord ook PSV en lijkt weer helemaal terug

Ajax heeft zaterdagavond gewonnen van PSV, dat daarmee de eerste nederlaag van deze competitie leed. In de Johan Cruijff Arena maakten beide teams er een vermakelijk schouwspel van, maar trok Ajax uiteindelijk aan het langste eind: 3-2. PSV kwam twee keer op voorsprong, maar Ajax toonde twee keer over veerkracht te beschikken door zich terug te knokken in de wedstrijd en daarna zelfs te winnen. Voor PSV waren Luuk de Jong en Ivan Perisic trefzeker. Voor de thuisploeg scoorden Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim en Mika Godts.

Bij Ajax voerde trainer Francesco Farioli zoals gebruikelijk enkele wissels door ten opzichte van het gewonnen uitduel bij Feyenoord. Brian Brobbey nam de plaats in de spits in van Wout Weghorst en Fitz-Jim verving de licht geblesseerde Kenneth Taylor, die wel op de bank plaats nam. Bertrand Traoré startte in de basis ten faveure van Mika Godts. Bij PSV wijzigde Peter Bosz zijn formatie op één plek. Zoals verwacht maakte Ricardo Pepi plaats in de spits voor aanvoerder Luuk de Jong. Johan Bakayoko moest wederom genoegen nemen met een plek op de bank. De Belg moet voorlopig Perisic voor zich dulden.

Al snel kwam de koploper op voorsprong. In de zeventiende minuut nam Noa Lang een afdraaiende corner die fraai werd ingekopt door Luuk de Jong, die zich los had geworsteld van Devyne Rensch: 0-1. Daarna nam de thuisploeg het initiatief over, maar kwam het maar spaarzaam tot kansen. Als er dan wel een mogelijkheid ontstond waren het de benen en handen van Walter Benítez die een treffer voorkwamen. Op slag van rust kreeg Ajax toch loon naar werken. Jorrel Hato kon volledig ongehinderd een voorzet geven en Klaassen kopte van dichtbij via de handen van Benítez raak: 1-1.

In de rust greep Peter Bosz in door Matteo Dams te vervangen door Mauro Júnior. Dat sorteerde meteen effect, want in de 54e minuut scoorde Ivan Perisic met een knap schot met links na een lage voorzet van Júnior: 1-2. Ajax had het zwaar in die fase, maar wist zich toch weer in de wedstrijd te knokken. In de 66e minuut dribbelde Traoré Mauro Júnior voorbij alsof hij er niet stond en schoot de bal laag richting de hoek. Benítez kon die inzet nog keren, maar was kansloos op de rebound van Fitz-Jim, die de bal hard via de onderkant van de lat binnen schoot: 2-2. In de 74e minuut kwam Ajax zelfs op voorsprong toen Benítez de zwaar gedekte Tillman inspeelde in de opbouw. De Amerikaan wilde het ondanks de druk voetballend oplossen, maar slaagde daar niet in. Hij speelde de bal in de voeten van Godts, die de bal aan nam en beheerst binnen werkte: 3-2. PSV ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar deed dat met zo weinig overleg en overtuiging dat de kansen voornamelijk voor Ajax waren. Scoren deden de Amsterdammer echter niet meer waardoor de treffer van Godts de winnende bleek.

Door de zege van de Amsterdammers is het verschil tussen beide teams nu vijf punten, waar Ajax nog de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht tegoed heeft. PSV blijft staan op 30 punten en gaat zich opmaken voor de midweekse Champions League wedstrijd tegen Girona komende dinsdag. Ajax treft donderdag in de Europa League Maccabi Tel Aviv.

