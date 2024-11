Ajax maakt indruk tegen PSV, maar fans klagen massaal over één man: ‘Hij is verschrikkelijk’

Supporters van Ajax gaan met een goed gevoel aan de thee, halverwege de topper tegen PSV. Davy Klaassen bracht de Amsterdammers kort voor rust verdiend op gelijke hoogte met het hoofd: 1-1. Toch heerst er ook enige onvrede bij de fans van Ajax.

Die onvrede richt zich met name tot scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Laatstgenoemde toonde in de eerste helft een gele kaart aan PSV-verdediger Ryan Flamingo, maar spaarde Rick Karsdorp in de openingsfase bijvoorbeeld opzichtig, na meerdere overtredingen in korte tijd.

Veel Ajax-fans vinden dat de scheidsrechter niet altijd even consequent is. “Gözübüyük heeft zijn kaarten in de kleedkamer liggen”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Een ander reageert met: “Een verschrikkelijke scheids, man. Het scheidsrechterniveau in Nederland is zo laag.”

Een overzicht van de ontevreden reacties op X over het optreden van Gözübüyük, voornamelijk afkomstig vanuit de achterban van Ajax: