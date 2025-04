Bas Nijhuis de gebeten hond na merkwaardige beslissing bij Feyenoord

Veel voetbalkijkers hebben zich verbaasd over de strafschop die Feyenoord kreeg in het uitduel bij Fortuna Sittard (0-2), waaronder analisten Mario Been en Marciano Vink. Volgens hen had VAR Bas Nijhuis hier moeten ingrijpen.

In de 63e minuut werd er door scheidsrechter Alex Bos een twijfelachtige strafschop gegeven voor een vermeende overtreding van Syb van Ottele. Antoni Milambo maakte een kapbeweging in de zestien van Fortuna, maar leek al te vallen voordat zijn tegenstander hem geraakt had. De VAR, Nijhuis, keek er uitgebreid naar, maar uiteindelijk mocht Feyenoord de penalty toch nemen. Daar waren ze het bij Fortuna niet mee eens, wat commentator Mark van Rijswijk wel kon begrijpen. "Er lijkt al sprake te zijn van een val, voordat er contact is." Dan worden de beelden nog eens getoond. "Als je dit zo ziet, zou je zeggen dat de penalty te makkelijk gegeven is. Je zou zeggen dat hij meer over het been valt, dan door het been."

Hans Kraay junior laat in een interview met Kaj Sierhuis blijken dat hij het eveneens geen strafschop vond, wat later Been en Vink ook toegeven. "Zeer makkelijk gegeven penalty. Wij konden in de herhaling ook niet zien dat er iets aan de hand was." De analisten geven beiden aan dat Milambo te vroeg naar de grond ging. "Hij denkt: laat ik maar gaan liggen, waarschijnlijk krijg ik dan wat."

Been snapt niet dat deze strafschop niet werd teruggedraaid door Nijhuis. "De VAR was Bas. Dus ja, die zou er...", waarna hij wordt afgekapt door Vink. Ook op X vonden veel voetbalfans het geen strafschop. Zo schrijft iemand: "Het is een schande", terwijl een andere kijker geel voor een schwalbe logischer had gevonden. Een derde zegt dat dit 'nooit een pingel is'. Veel voetbalfanaten vinden ook dat Fortuna een strafschop had moeten krijgen.

Reactie van Van Ottele

Zelf had Van Ottele ook het idee dat zijn overtreding 'wel meeviel', zegt hij tegen ESPN. "Ik heb het even snel teruggezien en ik denk dat de penalty heel makkelijk gegeven is. Als de scheidsrechter hem niet had gegeven, zou de VAR denk ik ook niet hebben ingegrepen. Ik gleed weg en ik denk dat hij (Milambo, red.) misschien al het gevoel had dat ik hem zou raken. Volgens mij gleed hij ook uit en raakte ik hem niet. Maar hij deed het misschien wel slim. "

⚽️ Jakub Moder maakt zijn tweede van de middag: 0-2



Was dit een terechte strafschop voor Feyenoord? 🤔#forfey — ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2025

scheidsrechter had zonnesteek — Boris (@Cetfy) April 12, 2025

Eerder een gele kaart voor een schwalbe dan een penalty 🤣 — W (@WesseiinhoV2) April 12, 2025

Het is een schande. Een echte topclub penalty.#forfey — rené (@floko100) April 12, 2025

Twee cadeautjes voor feyenoord, terwijl fortuna 4 penalties had verdiend 😂 zeist wil het natuurlijk spannend houden — 🤫👈 (@leefussball_V3) April 12, 2025

Haha. Nijhuis die op het veld alles laat doorspelen maar als VAR hier wel een overtreding in ziet. Wat een clowns allemaal. En dan nog niet over de overtredingen gehad van Fortuna. — Geef mij maar Amsterdam (@bacotje123) April 12, 2025

