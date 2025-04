Weghorst komt met zeldzaam zelfingenomen onthulling over zichzelf

Een opmerkelijk interview van zondagavond na afloop van Willem II - Ajax (1-2). De spits onthult voor de camera van de NOS dat de ‘koppies’ bij Ajax halverwege de wedstrijd omlaag hingen en dat hij zijn teamgenoten in de rust hoogstpersoonlijk moed moest inspreken.

Weghorst begon tegen Willem II bij Ajax op de reservebank, omdat hoofdtrainer Francesco Farioli in de punt van de aanval voor Brian Brobbey koos. Halverwege keken de Amsterdammers tegen een 0-1 achterstand aan, door een doelpunt op slag van rust van Emilio Kehrer. De achterstand zorgde voor een slechte sfeer in de kleedkamer in de rust, zo maakt Weghorst bekend.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Boosheid bij Ajax tegen Willem II is volstrekt misplaatst'

“Ik moet eerlijk zeggen dat in de rust de stemming wel echt down was. De koppies hingen omlaag”, zegt de spits in gesprek met verslaggever Arman Avsaroglu. Weghorst heeft toen zijn verantwoordelijkheid gepakt, zo onthult hij uit zichzelf. “Toen heb ik geprobeerd om de rust te houden en tegen de boys gezegd: laten we rustig blijven, we hebben nog 45 minuten. We gaan de wedstrijd omdraaien. Uiteindelijk zijn we zo gestart aan de tweede helft.”

Weghorst werd na een uur voetballen als vervanger van Brobbey binnen de lijnen gebracht door Farioli. Hij had vervolgens een groot aandeel in de ommekeer van Ajax. De spits stond een kwartier voor tijd met het slim doortikken van de bal op Steven Berghuis aan de basis van de gelijkmaker van Oliver Edvardsen. Kort erna maakte hij zelf op aangeven van Kian Fitz-Jim de winnende treffer.

LEES OOK: Perez vernietigt Ajax-speler: 'Niet om aan te gluren, irritant! Het is gênant'

“Ik denk dat we hele grote delen van de tweede helft dominant worden en de wedstrijd er verdiend winnen. Ik heb zelf niet het gevoel gehad dat we hier vandaag niet zouden winnen”, aldus Weghorst.

