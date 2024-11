Farioli overtuigt Driessen ook niet met zeges op Feyenoord en PSV: 'Aan het eind van het jaar...'

Valentijn Driessen blijft achter zijn kritische uitspraken over Ajax en trainer Franscesco Farioli staan, ook nu de Amsterdammers in één week tijd zeges op zowel Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) hebben weten te boeken. In Vandaag Inside stipt de Telegraaf-journalist aan dat het voetbal dat Ajax speelt nog altijd niet voldoet aan wat in zijn ogen de standaard zou moeten zijn en dat PSV op oorlogssterkte simpelweg beter is dan de rivaal uit Amsterdam.

Farioli is zowel door Driessen als door Johan Derksen regelmatig door de mangel gehaald in de dagelijkse talkshow. Presentator Wilfred Genee laat een uitgebreide compilatie zien, waarin Farioli onder meer wordt weggezet als 'babbelziek', 'die keeperstrainer' en Driessen zegt dat de Italiaan 'geen kaas heeft gegeten van wat Ajax-voetbal is en wat je aan de bal moet doen'. Die kritiek werd echter flink gelogenstraft door Farioli, die zijn elftal dus naar zeges op beide binnenlandse rivalen wist te leiden en daardoor de koppositie van PSV tot twee verliespunten genaderd is. Driessen glimlacht na het zien van de beelden van hemzelf en Derksen en spreekt de hoop uit dat laatstgenoemde 'snel terugkomt', verwijzend naar het eerdere opstappen van De Snor in de uitzending van maandag.

Artikel gaat verder onder video

Toch blijft Driessen bij zijn eerdere woorden: "Kijk, aan de bal is het nog steeds niet alles", zegt de journalist. "Het dominante van PSV in de tweede helft, dat hoort juist bij Ajax. Het positiespel, de tegenstander vastzetten op eigen helft... het is heel veel reactievoetbal", oordeelt Driessen. Genee stipt aan dat hetzelfde Ajax vorig jaar nog verloor van de amateurs van Hercules. "Maar vorig jaar telt niet dit jaar", riposteert Driessen. "Iedereen gelooft maar wat hij (Farioli, red.) roept natuurlijk, over dezelfde spelersgroep, maar dat is gewoon niet zo. Jordan Henderson kwam pas in de winter, Davy Klaassen is erbij gekomen", somt de journalist op, alvorens hij ook 'nieuwe' spelers als Youri Baas en Kian Fitz-Jim (die vorig seizoen werden verhuurd aan respectievelijk NEC en Excelsior) en de een groot deel van vorig seizoen geblesseerde doelman Remko Pasveer erbij haalt.

Driessen waakt ondanks de knappe zeges van afgelopen week voor een hosannastemming rond Ajax: "Ik ben er heel blij om dat ze de competitie hebben opengebroken. Dat ze in vier dagen van Feyenoord en PSV hebben gewonnen, met een plan dat Farioli verzonnen heeft, dat is heel knap. Petje af, maar het zijn twee overwinningen en voor de rest is er nog helemaal niets bepaald. Aan het eind van het jaar blijft het Museumplein gewoon leeg en vieren ze bij PSV het kampioenschap", herhaalt Driessen de voorspelling die hij eerder op de dag in de podcast Kick-Off deed. "Ik vind dat PSV gewoon veel beter speelt, als die twee er bij komen, Jerdy Schouten en Joey Veerman, dan is het gewoon een niveau beter dan wat Ajax laat zien", besluit Driessen.

VIDEO - Valentijn Driessen: 'Aan het eind van het seizoen blijft het Museumplein leeg en vieren ze bij PSV de landstitel'

